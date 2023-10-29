В центрі Одесі легковик влетів у вітрину ресторану: ЗМІ назвали кількість постраждалих

В Одесі іномарка протаранила ресторан здорового харчування. Машина частково заїхала у приміщення.

У неділю, 29 жовтня, автівка Infiniti врізалася у будівлю, в якій розташований ресторан. Соцмережами ширяться фото та відео з місця подій.

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Що відомо про ДТП в Одесі

Інцидент стався вдень у середмісті Одеси на Сабанському провулку. Як видно на кадрах, автівка з'їхала з дороги на тротуар розбила вітрину ресторану True та частково заїхала всередину закладу харчування.

Кадри з місця подій: відео "Підслухано Одеса"



За попередніми даними, є одна постраждала людина. Відвідувачка ресторану отримала порізи через осколки скла. Одні місцеві телеграм-канали кажуть, що в неї легкі тілесні ушкодження. Однак інші телеграм-канали пишуть, що карета швидкої допомоги відвезла постраждалу до лікарні.

Причини ДТП наразі встановлюються. Попередньо, за кермом Infiniti сиділа жінка. В соцмережах з'явилося відео, яке було ймовірно зроблене у перші хвилини після ДТП. Адже на кадрах можна почути, як очевидці закликають водійку вийти з машини.

Водійку просять вийти з автівки: відео "Одеси ІНФО"



За даними видання, автівка простояла у зруйнованій вітрині ресторану до вечора. На фото можна побачити, як пішоходи просто обходять цю машину.

Автівка простояла до вечора / Фото "Думської"



Як відреагували в ресторані

Співробітники ресторану True прокоментували ДТП з гумором. Вони виклали в інстаграмі жартівливу сторіз.

Працівники показали руйнування та підписали світлину фразою: "Коли відвідувачу сказали, що немає вільних місць".



Реакція ресторану True / Скриншот з соцмереж

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