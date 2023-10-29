В центрі Одесі легковик влетів у вітрину ресторану: ЗМІ назвали кількість постраждалих
Джерело:"Думська"
В Одесі іномарка протаранила ресторан здорового харчування. Машина частково заїхала у приміщення.
У неділю, 29 жовтня, автівка Infiniti врізалася у будівлю, в якій розташований ресторан. Соцмережами ширяться фото та відео з місця подій.
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Що відомо про ДТП в Одесі
Інцидент стався вдень у середмісті Одеси на Сабанському провулку. Як видно на кадрах, автівка з'їхала з дороги на тротуар розбила вітрину ресторану True та частково заїхала всередину закладу харчування.
Кадри з місця подій: відео "Підслухано Одеса"
За попередніми даними, є одна постраждала людина. Відвідувачка ресторану отримала порізи через осколки скла. Одні місцеві телеграм-канали кажуть, що в неї легкі тілесні ушкодження. Однак інші телеграм-канали пишуть, що карета швидкої допомоги відвезла постраждалу до лікарні.
Причини ДТП наразі встановлюються. Попередньо, за кермом Infiniti сиділа жінка. В соцмережах з'явилося відео, яке було ймовірно зроблене у перші хвилини після ДТП. Адже на кадрах можна почути, як очевидці закликають водійку вийти з машини.
Водійку просять вийти з автівки: відео "Одеси ІНФО"
За даними видання, автівка простояла у зруйнованій вітрині ресторану до вечора. На фото можна побачити, як пішоходи просто обходять цю машину.
Автівка простояла до вечора / Фото "Думської"
Як відреагували в ресторані
Співробітники ресторану True прокоментували ДТП з гумором. Вони виклали в інстаграмі жартівливу сторіз.
Працівники показали руйнування та підписали світлину фразою: "Коли відвідувачу сказали, що немає вільних місць".
Реакція ресторану True / Скриншот з соцмереж
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