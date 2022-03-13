В інфополе вкидають дані про співробітників силових структур: видають за зрадників і диверсантів

Російські окупанти не можуть перемогти українських військових у бою, тож все частіше діють підступними методами.

Зокрема, зафіксовано випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, повідомляють Служби безпеки України.

Читайте також СБУ затримала російських інформаторів на Донеччині, допитує ще 10 бойовиків

Що відомо про ворожі вкиди

У Службі безпеки зазначають, що в мережу проникають прізвища та номери авто працівників силових структур та військових України. Паралельно у ворожому інфополі є безліч радикальних закликів негайно затримати цих осіб.

Мета окупанта очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички між захисниками України.

З огляду на це, СБУ закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отримані дані.

Шановні громадяни, якщо ви маєте відомості про ДРГ, перш за все повідомляйте про це правоохоронців. Бажано – із зазначенням контактного номера телефону, аби інформацію можна було швидко перевірити та вжити необхідних заходів,

– пише держорган в соцмережах.

Нагадаємо, що інформацію можна надсилати на офіційний чат-бот, де вона буде перевірена.

Оригінальний текст публікації:

Зафіксовано випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати. Часто такі "вкиди" спрямовані проти співробітників силових структур та військових.

Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України.

Тому СБУ закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отримані дані.

Для перемоги у війні ми маємо діяти чітко, скоординовано і не піддаватися на провокації ворога!

У СБУ показали відео з обстріляної окупантами Святогірської лаври: моторошні кадри