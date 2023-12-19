Усі укриття занесуть в Дію: у застосунку можна буде залишати відгуки

Кабінет міністрів України уточнить норми щодо облаштування захисних споруд цивільного захисту. Також для українців буде доступна детальна інформація про всі укриття в їхніх районах.

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Кабмін уточнить норми щодо облаштування захисних споруд цивільного захисту. Усі дані про укриття будуть доступні в Дії. Про це пише 24 Канал.

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Уряд уточнить вимоги для укриттів

Нині, 19 грудня, уряд ухвалить постанову, яка уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами,

– сказав Шмигаль.

Міністр зазначив, що насамперед надійні укриття повинні бути в усіх школах і дитсадках. Уряд уже виділив на це 1,5 мільярда гривень. Згідно з даними ОВА, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища.

Наступного року спрямуємо ще 2,5 мільярда гривень субвенції для створення безпечних умов нашим дітям,

– додав він.

Укриття будуть доступні в Дії

Натомість представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук сказав, що були внесені зміни до указу президента України №353/2023 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення".

Тепер передбачено сприяння якісному визначенню потреби в захисних спорудах цивільного захисту. Це буде відбуватись шляхом визначення розрахункових радіусів пішохідної доступності до обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Зокрема планується передбачити можливість надання інформації про захисні споруди громадянам за допомогою Дії. Окремо визначено порядок виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів.

Також ДСНС доручили забезпечити розроблення системи "Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту" та проведення її дослідної експлуатації до 01 червня 2024 року. А ось ввести її в експлуатацію необхідно не пізніше того ж дня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що вся інформація про наявність укриттів буде доступна через Дію у вигляді інтерактивної мапи. Кожен українець зможе оцінити стан укриття, спрямувати скаргу або ж подати свою пропозицію.

Він додав, що аналогічна система вже працює щодо пунктів незламності. Наразі їх розгорнули понад 12,5 тисяч і ще майже 760 запрацюють у випадку потреби.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів 24 Каналу, що у Дії буде певна платформа, де можна зібрати всі пункти незламності й укриття, подивитися, чим вони забезпечені, побачити фото і залишити відгук.