Маневри перед самітом НАТО: Кремль намагається перехитрити Трампа та звинуватити Україну, – ISW

Напередодні важливого саміту НАТО Москва посилила дипломатичний тиск, просуваючи власну версію причин затягування війни. Кремль намагається вплинути на позицію Заходу та адміністрації Дональда Трампа.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

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Що намагається зробити Росія перед самітом НАТО?

Російська влада активізувала дипломатичну та інформаційну кампанію напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7 – 8 липня. За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль намагається представити Україну як головну перешкоду на шляху до завершення війни.

Експерти звернули увагу на заяву першого заступника голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексія Чепи. Російський посадовець заявив, що для відновлення діалогу саме Україна нібито має бути готовою до переговорів, фактично перекладаючи відповідальність за дипломатичний глухий кут на Київ.

В ISW наголошують, що подібні заяви є частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля. На думку аналітиків, Росія прагне спотворити реальну ситуацію на полі бою та сформувати вигідне для себе інформаційне тло напередодні важливих міжнародних зустрічей.

Аналітики вважають, що дипломатична активність Москви спрямована на те, щоб нав'язати адміністрації президента США Дональда Трампа власне бачення можливих переговорів ще до того, як Сполучені Штати та європейські союзники посилять тиск на російського лідера Володимира Путіна щодо початку реального переговорного процесу.

Хоча, в Інституті вивчення війни наголошують, що адміністрація Трампа все частіше публічно говорить про успіхи України на полі бою, зокрема про українські ударні кампанії середньої та далекої дальності проти російських військових активів та енергетичної інфраструктури, а також тактичні просування України в кількох секторах фронту взимку та навесні 2026 року.

Нагадаємо, на саміті НАТО 7 – 8 липня партнери планують виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 – 2027 роках. Військовий експерт Сергій Грабський наголосив, що головне завдання України – поглибити практичну співпрацю з Альянсом. Зокрема, розширити постачання озброєння, доступ до нових технологій, продовжити підготовку військових та укласти вигідні двосторонні домовленості з країнами-членами НАТО.

Варто зазначити, що не всі партнери однозначні у тому, щоб висловити підтримку Україні. Видання Bloomberg писало, що Італія запропонувала прибрати із фінальної заяви саміту НАТО згадку про надання Україні військової допомоги до кінця 2027 року. У Римі вважають, що чіткі часові рамки можуть створити враження, ніби мирне врегулювання війни до цього терміну неможливе, водночас наголошуючи, що не планують блокувати рішення Альянсу і продовжують підтримувати Україну.