Інформаційна війна Путіна проти Заходу

Російська пропаганда націлена на те, щоб ослабити довіру європейців до власних урядів, до Євросоюзу, до демократії та до власних ЗМІ.

При цьому самі російські пропагандисти постійно волають про "утиски демократії", щойно проти них вживають бодай якихось протизаходів. Саме про це вони почали розповідати, щойно Facebook почав вимикати деякі проросійські ресурси невідомого походження та фінансування. Вимкнути він їх вимкнув, але чи надовго?

Рік за роком російські державні мас-медіа мали можливість доволі легко та непомітно розповсюджувати свою пропаганду. Власне, величезна кампанія підготовки дезінформаційного фронту в Європі почалася ще наприкінці двохтисячних років, коли на світ з'явилася концепція так званого "Русского міра". Тоді на кремлівські гроші десятки підставних "діячів" стали купувати невеличкі європейські інтернет-портали, газети та навіть теле- й радіоканали. Зараз це все працює з повною віддачею, створюючи "інформаційний шум" необхідного Кремлю наповнення...

Втім, після того, як протягом останніх місяців (орієнтовно – починаючи з моменту нападу російських бойових катерів та гелікоптерів на український буксир та два малих катери в Керченській протоці) суспільне невдоволення безкарністю російських пропагандистів посилилося, вже навіть соціальні мережі почали на нього реагувати. Так, Facebook оголосив, що припинив дію одразу кількох російських каналів, у тому числі – In The Now, який мав у цій мережі досі близько 3,7 мільйонів абонентів. Формальним приводом для його закриття послужив той факт, що для підписників було незрозуміло, хто саме стоїть за цим каналом. Ніякої інформації про те, що канал є фінансованим Кремлем ЗМІ, ніде не було вказано. Окрім того, численні гіперпосилання на цьому каналі служили приховуванню справжнього авторства матеріалів. Втім, поки що є незрозумілим, чи довго протримається ця заборона.

Інформаційний вебсайт німецької комунікаційної компанії T-Online, який першим повідомив про припинення роботи російських фейсбук-каналів, оцінює кількість підписників In The Now, "історичного" каналу Backthen, а також нібито природозахисного каналу Waste-Ed та політичного журналу Soapbox приблизно в 4 мільйони осіб та в 2,5 мільярди кліків. Таким чином, російські канали Facebook обганяють навіть такі відомі німецькі видання, як Bild чи Spiegel Online.

За даними T-Online, компанія Maffick GmbH, яка стоїть за цілою низкою російських каналів, розташована в центрі Берліну. Вона на 51% належить фірмі Ruptlv TV, яка, в свою чергу, є "дочкою" російського концерну RT – того, який раніш називався Russia Today.

Бійці гібридного фронту

Те, що російська пропаганда буквально заполонила німецький інформаційний простір, офіційно було визнано в Німеччині лише в грудні минулого року. На депутатський запит фракції Вільної демократичної партії (FDP) в Бундестазі про російський вплив на суспільну думку. В свою чергу німецьке федеральне Міністерство внутрішніх справ відповіло, що московські державні ЗМІ видають в ефір матеріали, які "загалом, розповсюджують в пропагандистській манері загальну точку зору російського уряду". Особливо це стосується інтернет-телебачення RT та інформаційної агенції Sputnik.

Всі ці мас-медіа через різноманітні правові конструкції є пов'язаними з холдингом "Россия Сегодня", якого було засновано ще в грудні 2013 року окремим декретом Путіна та "підкачано" кількома сотнями мільйонів євро з російського державного бюджету. Метою всіх цих програм є "альтернативне висвітлення поточних новин та подій". Альтернативне – означає промосковське.

Вся ця діяльність настільки зацікавила німецьких лібералів, що близький до FDP політичний фонд Фрідріха Науманна навіть провів власне дослідження, разом із групою політологів на чолі з доктором Сусанною Шпанн. Були виявлені 50 "виконавців", досліджені більш ніж 500 джерел. В своїх висновках пані Шпанн пояснює: "Інформаційна політика російського керівництва є частиною гібридних воєнних дій, які можна спостерігати з початку 2014 року у зв'язку з українською кризою".

Насправді ж, головна редакторка "России Сегодня", Маргарита Симоньян, вже багато років тому, не криючись, казала про те, що Росія веде проти Заходу інформаційну війну. За даними Сусанни Шпанн, основними цілями цієї війни є США та найбільші союзники Америки по НАТО – перш за все, Німеччина та Велика Британія.

Наміри російської пропаганди для Сусанни Шпанн зрозумілі: звична для будь-якого вільного суспільства недовіра до ЗМІ та владних інституцій інструменталізується, посилюється та перетворюється на зброю проти самого цього суспільства.

Мета російської інформаційної політики – якомога більша втрата довіри населення до уряду, до НАТО, до ЄС, до ЗМІ та до демократії В той час, як в авторитарно керованій Росії інформація здебільшого контролюється, російське керівництво використовує відкриті суспільства, такі, як німецьке, для розповсюдження сумнівів та непевності,

– пише Шпанн в своїй доповіді.

На прикладі Німеччини вона демонструє, що картинка, яку "малюють" російські пропагандисти з цієї країни, є майже суто негативною:

Німецький уряд буцімто є маріонеткою США, демократія – недолуга система, ЗМІ – маніпульовані. Метою такого подання інформації є розкол суспільства. Заради цього російські медіа втручаються в існуючі конфлікти – наприклад, в питання з мігрантами – та роздмухують їх якомога інтенсивніше,

– зазначає Шпан.

Згадайте про Лізу

Найвідоміший приклад подібних дій – це, певно, історія з дівчинкою Лізою, яка відбулася в 2016 році. 13-річна "російська німкеня" Ліза, яка живе з батьками в берлінському районі Марцанн (його берлінці ще називають "російським селом"), раптом пропала. Наступного для вона знайшлася та розповіла, що її буцімто зґвалтували троє "чорних". Насправді виявилося, що вона мала великі проблеми в школі та провела ніч у друга. Жодного доказу зґвалтування знайдено не було.

Російські мас-медіа, втім, одразу почали роздмухувати цю історію аж до "масових зґвалтувань біженцями німецьких дівчат". Підбурювані, як потім з'ясувалося, російськими консулами групи "русскіх нємцев" пішли на вулиці протестувати проти поліції, яка, мовляв, "нічого не робить", а російський міністр закордонних справ Сергій Лавров навіть виступив та заявив, що "Ліза – громадянка Росії й ми готові захистити її". Всю цю бучу заварив репортер російського "Першого каналу", який видав у ефір сюжет, повністю збудований на брехні.

Як в цьому, так і в інших схожих випадках, російські телеканали мали й мають свою вигоду, апелюючи до європейських (в даному випадку – німецьких) популістів. Ті ж "діячі" з праворадикальної німецької партії "Альтернатива для Німеччини" радо користуються можливістю отримати трибуну, даючи інтерв'ю RT та "Спутніку". Вони переконують своїх прихильників у тому, що відтепер лише російські ЗМІ можна вважати правдивими й лише до них слід прислухатися. Цікаво, що так само, як і праві радикали, активними на російських каналах є й представники німецької партії "лівих". Це витікає з висновків дослідження, проведеного в 2017 році Лондонською школою економіки.

Патріоти Путіна

Соціальні мережі вже протягом багатьох років користовуються російською пропагандою, як "шлюзи" для розповсюдження брехні та провокацій. Згадати хоча б знамениту "фабрику тролів", засновану в Санкт-Петербурзі під офіційною назвою "Агентство Інтернет-досліджень" та прозвану просто "Ольгіним". Вона встигла втрутитися вже в президентські вибори в США та Франції, парламентські вибори в Німеччині та ще й в низку виборів по всій Європі – від Голландії та Швеції й аж до Чехії. Саме вона штампує десятками тисяч фальшиві профайли в Facebook, Instagram та Twitter, саме її "бійці" поливають брудом все, до чого можуть дотягнутися.

Один з таких профайлів – це відома "Jenna Abrams". Довгий час не було зрозуміло, що йдеться про неіснуючу персону. Коментарі "правої блогерки з США" були настільки переконливими, що її цитували навіть такі поважні видання, як The New York Times та CNN. Лише в Twitter кількість її підписників сягала 70 тисяч осіб. Щоправда, її дописи ставали тим радикальнішими, чим ближчими були президентські вибори 2016 року в Америці. Після виборів цей профайл просто щез, пізніше було доведено, що це – ольгінська вигадка.

Сам Путін, як завжди, відхрещується від того, що саме Кремль стоїть за всіми цими арміями тролів – так само, як він відхрещувався від "зелених чоловічків" у Криму та "їхтамнетів" на Донбасі. "На державному рівні ми такого не робимо" – заявив він, наприклад, в 2017 році під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі. Втім, він заявляє, що "не може виключити", що все це роблять "патріоти Росії". "Патріоти", які за свою брехню чомусь отримують державні російські гроші та щезають, щойно потреба в них пропадає...

