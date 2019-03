Информационная война Путина против Запада

Российская пропаганда нацелена на то, чтобы ослабить доверие европейцев к собственным правительствам, к Евросоюзу, к демократии и к собственным СМИ.

При этом сами российские пропагандисты постоянно вопят об "ущемлении демократии", как только против них употребляют хоть какие-то противодействия. Именно об этом они начали рассказывать, как только Facebook начал выключать некоторые пророссийские ресурсы неизвестного происхождения и финансирования. Отключить он их выключил, но надолго ли?

Год за годом российские государственные СМИ имели возможность довольно легко и незаметно распространять свою пропаганду. Собственно, огромная кампания подготовки дезинформационного фронта в Европе началась еще в конце двухтысячных годов, когда на свет появилась концепция так называемого "Русского мира". Тогда на кремлевские деньги десятки подставных "деятелей" стали покупать небольшие европейские интернет-порталы, газеты и даже теле- и радиоканалы. Сейчас это все работает с полной отдачей, создавая "информационный шум" необходимого Кремлю наполнения...

Читайте также: Жизнь в Украине вообще-то могла бы быть вполне спокойной, – Neu Zürcher Zeitung

Впрочем, после того, как в течение последних месяцев (ориентировочно – начиная с момента нападения российских боевых катеров и вертолетов на украинский буксир и два малых катера в Керченском проливе) общественное недовольство безнаказанностью российских пропагандистов усилилось, уже даже социальные сети начали на него реагировать. Так, Facebook объявил, что приостановил действие сразу нескольких российских каналов, в том числе – In The Now, у которого было в этой сети до сих пор около 3,7 миллионов абонентов. Формальным поводом для его закрытия послужил тот факт, что для подписчиков было непонятно, кто именно стоит за этим каналом. Никакой информации о том, что канал является финансируемым Кремлем СМИ, нигде не было указано. Кроме того, многочисленные гиперссылки на этом канале служили сокрытию подлинного авторства материалов. Впрочем, пока непонятно, долго ли продержится этот запрет.

Информационный вебсайт немецкой коммуникационной компании T-Online, который первым сообщил о прекращении работы российских фейсбук-каналов, оценивает количество подписчиков In The Now, "исторического" канала Backthen, а также якобы природозащитного канала Waste-Ed и политического журнала Soapbox примерно в 4 миллиона человек и в 2,5 миллиарда кликов. Таким образом, российские каналы Facebook обгоняют даже такие известные немецкие издания, как Bild или Spiegel Online.

По данным T-Online, компания Maffick GmbH, которая стоит за целым рядом российских каналов, расположена в центре Берлина. Она на 51% принадлежит фирме Ruptlv TV, которая, в свою очередь, является "дочкой" российского концерна RT – того, который раньше назывался Russia Today.

Бойцы гибридного фронта

То, что российская пропаганда буквально заполонила немецкое информационное пространство, официально было признано в Германии лишь в декабре прошлого года. На депутатский запрос фракции Свободной демократической партии (FDP) в Бундестаге о российском влиянии на общественное мнение. В свою очередь немецкое федеральное Министерство внутренних дел ответило, что московские государственные СМИ выдают в эфир материалы, которые "в общем, распространяют в пропагандистской манере общую точку зрения российского правительства". Особенно это касается интернет-телевидения RT и информационного агентства Sputnik.

Все эти масс-медиа через различные правовые конструкции являются связанными с холдингом "Россия Сегодня", который был основан еще в декабре 2013 года отдельным декретом Путина и "подкачано" несколькими сотнями миллионов евро из российского бюджета. Целью всех этих программ является "альтернативное освещение текущих новостей и событий". Альтернативное – означает промосковское.

Вся эта деятельность настолько заинтересовала немецких либералов, что близкий к FDP политический фонд Фридриха Науманна даже провел собственное исследование, вместе с группой политологов во главе с доктором Сусанной Шпанн. Были обнаружены 50 "исполнителей", исследованы более чем 500 источников. В своих выводах госпожа Шпанн объясняет: "Информационная политика российского руководства является частью гибридных военных действий, которые можно наблюдать с начала 2014 года в связи с украинским кризисом".

Читайте также: Поляк Туск на украинском языке объяснил, кому выгодны распри в Польше и Украине

На самом же деле, главный редактор "России Сегодня", Маргарита Симоньян, уже много лет назад, не таясь, говорила о том, что Россия ведет против Запада информационную войну. По данным Сусанны Шпанн, основными целями этой войны являются США и крупнейшие союзники Америки по НАТО, прежде всего Германия и Великобритания.

Намерения российской пропаганды для Сусанны Шпанн понятны: привычное для любого свободного общества недоверие к СМИ и властных институтов усиливается и превращается в оружие против самого этого общества.

Цель российской информационной политики – как можно большая потеря доверия населения к правительству, к НАТО, к ЕС, к СМИ и к демократии В то время, как в авторитарно управляемой России информация в основном контролируется, российское руководство использует открытые общества, такие, как немецкое, для распространения сомнений и неуверенности,

– пишет Шпанн в своем докладе.

На примере Германии она демонстрирует, что картинка, которую "рисуют" российские пропагандисты из этой страны, является почти чисто негативной:

Немецкое правительство якобы является марионеткой США, демократия – непутевая система, СМИ – манипулированы. Целью такого представления информации является раскол общества. Ради этого российские медиа вмешиваются в существующие конфликты – например, в вопрос с мигрантами – и раздувают их как можно интенсивнее,

– отмечает Шпан.

Вспомните о Лизе

Самый известный пример подобных действий – это, наверное, история с девочкой Лизой, которая произошла в 2016 году. 13-летняя "российская немка" Лиза, которая живет с родителями в берлинском районе Марцанн (его берлинцы еще называют "российской деревней"), вдруг пропала. На следующий день она нашлась и рассказала, что ее якобы изнасиловали трое "черных". На самом деле оказалось, что у нее были большие проблемы в школе и она провела ночь у друга. Ни одного доказательства изнасилования найдено не было.

Российские масс-медиа, впрочем, сразу начали раздувать эту историю вплоть до "массовых изнасилований беженцами немецких девушек". Подстрекаемые, как потом выяснилось, российскими консулами группы "русских немцев" пошли на улицы протестовать против полиции, которая, мол, "ничего не делает", а российский министр иностранных дел Сергей Лавров даже выступил и заявил, что "Лиза – гражданка России и мы готовы защитить ее". Всю эту бучу заварил репортер российского "Первого канала", который выдал в эфир сюжет, полностью построенный на лжи.

Как в этом, так и в других похожих случаях, российские телеканалы имели и имеют свою выгоду, апеллируя к европейским (в данном случае – немецким) популистам. Те же "деятели" из праворадикальной немецкой партии "Альтернатива для Германии" радушно пользуются возможностью получить трибуну, давая интервью RT и "Спутнику". Они убеждают своих сторонников в том, что отныне только российские СМИ можно считать правдивыми и только к ним следует прислушаться. Интересно, что так же, как и правые радикалы, активными на российских каналах есть и представители немецкой партии "левых". Это вытекает из выводов исследования, проведенного в 2017 году Лондонской школой экономики.

Патриоты Путина

Социальные сети уже в течение многих лет используются российской пропагандой, как "шлюзы" для распространения лжи и провокаций. Вспомнить хотя бы знаменитую "фабрику троллей", основанную в Санкт-Петербурге под официальным названием "Агентство Интернет-исследований" и прозванную просто "Ольгиным". Она успела вмешаться уже в президентские выборы в США и Франции, парламентские выборы в Германии да еще и в ряд выборов по всей Европе – от Голландии и Швеции и аж до Чехии. Именно она штампует десятками тысяч фальшивые профайлы в Facebook, Instagram и Twitter, именно ее "бойцы" поливают грязью все, до чего могут дотянуться.

Читайте также: Освободить Крым: массовая акция для противостояния российской пропаганде состоялась в Германии

Один из таких профайлов – это известная "Jenna Abrams". Долгое время не было понятно, что речь идет о несуществующей персоне. Комментарии "правой блогера из США" были настолько убедительными, что ее цитировали даже такие уважаемые издания, как The New York Times и CNN. Лишь в Twitter количество ее подписчиков достигало 70 тысяч человек. Правда, ее сообщения становились тем радикальнее, чем ближе были президентские выборы 2016 года в Америке. После выборов этот профайл просто исчез, позже было доказано, что это – ольгинская выдумка.

Сам Путин, как всегда, открещивается от того, что именно Кремль стоит за всеми этими армиями троллей – так же, как он открещивался от "зеленых человечков" в Крыму и "ихтамнетов" на Донбассе. "На государственном уровне мы такого не делаем", – заявил он, например, в 2017 году во время экономического форума в Санкт-Петербурге. Впрочем, он заявляет, что "не может исключить", что все это делают "патриоты России". "Патриоты", которые за свою ложь почему-то получают государственные российские деньги и исчезают, как только необходимость в них пропадает...

Читайте также: Спецслужбы России готовят фейковые экзит-полы в Украине: когда и где они будут опубликованы