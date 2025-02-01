Кремль пішов в останній інформаційний "штурм", – ексглава МЗС України

На адресу України спрямована низка звинувачень з боку деяких європейських політиків. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив про начебто причетність України до "масованої кібератаки", а Зеленського назвав "ворогом Словаччини". Румунський політик Джорджеску заговорив про неминучість розподілу українських територій.

Міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко в етері 24 Каналу наголосив, що подібні висловлювання українці мають сприймати як одну з останніх політико-інформаційних атак, адже далі, з його слів, ситуація буде розвиватися в дуже неприємному для Путіна, якому підігрує низка політиків ЄС, напрямку.

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2 варіанти для Кремля від Трампа

Нині, зі слів Огризка, активуються всі "консерви", які були закладені в кожній з європейських країн. Тому й звучать безглузді звинувачення та заклики.

Кремль пішов в останній інформаційний "штурм" перед тим, як йому Трамп озвучить 2 варіанти: легкий (коли вони погодяться); сумний (коли не погодяться),

– озвучив Огризко.

Наразі, щоб максимально повпливати на пункти, які окреслить перед Росією президент США задля досягнення завершення війни, будуть звучати абсолютно дикі заяви. Огризко припустив, що, можливо, навіть дії в демократичних країнах.

"Зараз в Німеччині ми повинні очікувати неприємні події перед виборами, щоб підняти одну частину країни проти іншої. Таким чином впливати на майбутні переговори про створення коаліції. Це логічна КДБістська практика втручання у справи інших країн, щоб розсварити, підняти на поверхню політичні сили, які їм вигідні", - пояснив Огризко.

Нагадаємо, днями колишній посол США в Україні Джон Гербс висловив думку, що якщо команда Трампа поставила за мету досягти завершення війни за пів року і побачить, що Путін не хоче підписувати мирну угоду, то може перейти до рішучих дій. Зокрема, зрозуміти необхідність надати більше військової допомоги Україні для того, аби ЗСУ могли перемогти Росію на полі бою.

В Росії тим часом щодо переговорів роблять абсолютно протилежні заяви. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, Кремль спеціально затягує час, адже Путін сподівається отримати кращі стартові умови, перш ніж сісти за стіл переговорів. Політолог вважає, що чим швидше ситуація в економіці Росії буде погіршуватись, тим швидше Росія погодиться на перемовини.