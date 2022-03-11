Інфраструктура аеропорту практично зруйнована, – мер Франківська про ракетні обстріли окупантів

Російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Івано-Франківську. На жаль, наслідки влучання снарядів доволі важкі.

Сьогодні зранку російські окупанти здійснили ракетний обстріл аеропорту в Івано-Франківську. Це було вже друге влучання в цей об'єкт.

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Наслідки обстрілів

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, ворогу вдалося завдати значних збитків.

Інфраструктура аеропорту практично зруйнована,

– повідомив він.

Через обстріли окупантів він попросив мешканців, які живуть біля аеропорту, переїхати у більш безпечне місце.

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