Інфраструктура аеропорту практично зруйнована, – мер Франківська про ракетні обстріли окупантів
11 березня 2022 , 22:03Читать новость на русском
Джерело:versii.if
Російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Івано-Франківську. На жаль, наслідки влучання снарядів доволі важкі.
Сьогодні зранку російські окупанти здійснили ракетний обстріл аеропорту в Івано-Франківську. Це було вже друге влучання в цей об'єкт.
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Наслідки обстрілів
Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, ворогу вдалося завдати значних збитків.
Інфраструктура аеропорту практично зруйнована,
– повідомив він.
Через обстріли окупантів він попросив мешканців, які живуть біля аеропорту, переїхати у більш безпечне місце.
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