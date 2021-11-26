Інфраструктурна реформа та деолігархізація, – Зеленський назвав свої найбільші досягнення

26 листопада 2021 , 12:10
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський заявив, що наразі виконує свої найскладніші обіцянки. Водночас легші – команда глави держави виконає найближчим часом.

Інфраструктурну реформу Зеленський вважає найбільшою та найвладнішою за останні 50 років. Про це він заявив на своїй пресконференції 26 листопада.

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Ми вимірюємо успіхи у розбудові країни в тисячах кілометрах доріг. Не в одному мості, а в 150 мостах. Важливо, що ми запустили державного авіаперевізника. Укрзалізниця, аеропорти та порти стали прибутковими – це деолігархізація,
– сказав президент.

Він зазначив, що допускається помилок, бо щоденно схвалює сотню рішень. Однак є й багато перемог, яких українці просто не бачать через пандемію, енергетичну кризу тощо.

Інші досягнення Зеленського

  • Кількість ліжко-місць в Україні для хворих на коронавірус збільшили з 5 тисяч до 90 тисяч.
  • В Україні є мільйони доз вакцин проти COVID-19.
  • Старт судової реформи та деолігархізації.

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Дивіться відео пресконференції Зеленського:

 

Автор: Софія Мінджоса