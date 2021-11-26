Інфраструктурна реформа та деолігархізація, – Зеленський назвав свої найбільші досягнення

Володимир Зеленський заявив, що наразі виконує свої найскладніші обіцянки. Водночас легші – команда глави держави виконає найближчим часом.

Інфраструктурну реформу Зеленський вважає найбільшою та найвладнішою за останні 50 років. Про це він заявив на своїй пресконференції 26 листопада.

До теми Стартує пресмарафон Зеленського: онлайн-трансляція

Ми вимірюємо успіхи у розбудові країни в тисячах кілометрах доріг. Не в одному мості, а в 150 мостах. Важливо, що ми запустили державного авіаперевізника. Укрзалізниця, аеропорти та порти стали прибутковими – це деолігархізація,

– сказав президент.

Він зазначив, що допускається помилок, бо щоденно схвалює сотню рішень. Однак є й багато перемог, яких українці просто не бачать через пандемію, енергетичну кризу тощо.

Інші досягнення Зеленського

Кількість ліжко-місць в Україні для хворих на коронавірус збільшили з 5 тисяч до 90 тисяч.

В Україні є мільйони доз вакцин проти COVID-19.

Старт судової реформи та деолігархізації.

"Велике будівництво" в Україні: останні новини

На Закарпатті відкрили після реконструкції найдовший шляхопровід. Ремонт проводили на ділянці у 312 метрів над залізничним вузлом.

9 листопада Зеленський заявив, що "Велике будівництво" починається на Укрзалізниці.

Наприкінці вересня на Львівщині відкрили один із найдовших мостів у Західній Україні.

У Дніпропетровській області відбувається будівництво унікальної дороги через річку Оріль.

Дивіться відео пресконференції Зеленського: