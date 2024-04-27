Наперекір уряду Фіцо: словаки зібрали майже 4 мільйони євро на боєприпаси для України

Уряд під керівництвом прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо неодноразово заявляв, що не буде брати участь у військовій допомозі нашій державі. Однак вочевидь самі словаки таку позицію не підтримують.

Фіцо раніше постійно виступав за припинення військової допомоги Україні, і підтримував лише гуманітарну підтримку. Словаки ж вирішили продемонструвати свою солідарність з Україною та зібрали для нашої держави майже 4 мільйони євро на боєприпаси для Збройних Сил України у межах чеської ініціативи.

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Зібрали майже 4 мільйони євро

За даними, що оприлюднені на сайті ініціативи "Боєприпаси для України", у Словаччині небайдужі громадяни лише протягом 12 днів зібрали 3,9 мільйона євро для військової допомоги Україні.

Спершу активісти планували зібрати 250 тисяч євро і приєднатися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Києва попри рішення уряду Роберта Фіцо не надавати військову допомогу нашій державі. Згодом цифра зросла до мільйона євро.

Однак вдалося зібрати навіть більше. Відомо, що станом на зараз кількість тих, хто допоміг нашій державі сягнула понад 60 тисяч осіб. Такий збір коштів стартував 16 квітня.

Кампанія є результатом об’єднаних зусиль кількох організацій та активістів із багаторічним досвідом допомоги Україні, зокрема Mier Ukrajine, Darček pre Putina, Donio та All4Ukraine.

Що відомо про чеську ініціативу: головне