Ініціатива за Україною, – британська розвідка вважає, що Росія усе частіше поступається у війні

В останні тижні російські війська поступилися ініціативою у війні і змушені реагувати на дії України, а не досягати власних цілей.

Про це йдеться в огляді міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки станом на 31 травня. Попри масовані обстріли, які здійснює Росія ледь не щоночі, успіху країні-агресору не вдається досягти.

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З початку травня 2023 року Росія все більше поступається ініціативою в конфлікті і реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей,

– заявили британські аналітики.

Вони констатували, що упродовж травня 2023 року Росія здійснила 20 нічних атак дронами та крилатими ракетами в глибині території України, але так і не досягла значних успіхів у своїх цілях.

Цілі Росії:

нейтралізувати покращену ППО України;

та знищити сили, підготовлені для контратаки.

Ба більше, Росія на місцях передислокувала свої війська для реагування на партизанські атаки на Заході Росії.

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У британській розвідці вважають, що російське командування намагається сформувати резервні сили та розташувати їх там, де, на їхню думку, може розпочати український контрнаступ. Але цьому заважає перекидання резервів на лінію фронту в Бахмуті, де потрібно заповнювати прогалини.

Зауважте! Раніше аналітики наголошували на тому, що дуже малоймовірно, що Росія отримає вигоду із завоювання Бахмута, щоб досягти кінцевої мети Путіна – повної окупації Донбасу.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що на заміну вагнерівцям у Бахмут заходять мотострілецькі підрозділи й повітряно-десантні війська Росії.