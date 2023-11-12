Від удару відкинуло в огорожу: на Рівненщині легковик влетів в інкасаторів

У Рівненській області сталася аварія за участю інкасаторів та водія легковика. На щастя, обійшлося без загиблих, однак є постраждалі.

Інцидент стався у неділю, 12 листопада, близько 12 години. Біля села Здобиця відбулося зіткнення легковика та мікроавтобуса.

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Що відомо про ДТП

На трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів легковик "ВАЗ" зіткнувся з мікроавтобусом Ford, в якому їхали інкасатори. В результаті є 4 постраждалих: водій легковика, 2 його пасажирів та 1 пасажир мікроавтобуса. Всіх їх ушпиталили.

За попередніми даними від поліції, водій "ВАЗ" не надав перевагу інкасаторам, коли виїжджав з другорядної дороги на трасу. Через це його автівка врізалася у Ford. Від удару мікроавтобус інкасаторів відкинуло в огорожу приватного будинку.



Такий вигляд має мікроавтобус інкасаторів після ДТП / Фото Поліції Рівненської області

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини.



Легковик "ВАЗ" зазнав серйозних пошкоджень / Фото Поліції Рівненської області

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