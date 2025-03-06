Те, що змінює фронт: які українські оборонні технології вже цікавлять інвесторів

На четвертий рік повномасштабної війни з Росією очевидно: ми вступили в тотальне протистояння на виснаження. В умовах чисельної переваги ворога в особовому складі, техніці та ресурсах Україні потрібні геймченджери – асиметричні рішення, що здатні змінити правила гри на полі бою та позбавити Росію можливості продовжувати агресивну війну.

Ми вважаємо, що такими геймченджерами можуть стати інноваційні технології, рішення та їх швидка імплементація на полі бою. Тому ми видаємо гранти, допомагаємо виробникам кодифікувати вироби за стандартами НАТО, забезпечуємо фахове тестування продукції та канал зв’язку з військовими. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Також проводимо заходи, щоб об'єднати український defense tech з міжнародними виробниками, інвесторами та іншими стейкхолдерами. Саме тому ми провели Defense Tech Innovations Forum 2025 – наймасштабніший захід в українській індустрії оборонних технологій.

Хто відвідав форум і чому це важливо

Форум, що відбувався 18 – 19 лютого, зібрав у Києві понад 3 000 учасників з близько 40 країн світу: від США та Європи до Австралії, Нової Зеландії, Туреччини та країн Глобального Півдня. Це зростання більш ніж удвічі порівняно з нашими попередніми заходами. Наприклад, на Defense Tech Valley у жовтні було близько 1 300 учасників.

Однак змінилася не лише кількість, а й представництво та фокус закордонних партнерів. Цього разу на форумі були представлені всесвітньо відомі іноземні виробники defense tech – Tekever, Shield.ai, Quantum Systems, ARX Robotics, MyDefence, Vermeer та інші. Ці компанії зрозуміли потенціал України як глобального хабу оборонних технологій і розглядають можливість локалізувати виробництво та здійснювати трансфер технологій. Це дуже позитивний сигнал. Ми маємо безліч чудових ідей і гарних розробників в Україні, однак потребуємо досвіду міжнародних партнерів у масштабуванні, сталих технологіях та компонентах.

Інший момент – це фінансування. Ми видали понад 470 грантів на 1,3 мільярда гривень і маємо бюджет 3 мільярди на цей рік, однак у тотальній війні з диктатурою, де вся промисловість поставлена на воєнні рейки, жодне фінансування не може бути достатнім.

Дуже важливий компонент нашої роботи – залучення іноземних інвестицій. Ми вже залучили понад 40 мільйонів доларів у 2024 році й плануємо залучити 100 мільйонів у 2025-му. Саме тому для нас важливо, що на подію завітало 150 іноземних інвесторів. До того ж якщо раніше це були переважно ангельські інвестори, то зараз ми бачимо новий сегмент – великі оборонні компанії, що зацікавлені інвестувати в українських розробників, щоб пришвидшити розвиток власних технологій.

Інвестувати в український defense tech – вигідно

Defense tech – це великий бізнес. Не секрет, що багато інвесторів та оборонних компаній розглядають український defense tech саме з такої позиції. Тому той факт, що топові інвестори й виробники не просто завітали на форум, а й активно розглядають інвестиції та іншу співпрацю у секторі, свідчить про те, що ми маємо дійсно проривні й унікальні рішення, які визначатимуть доктрину війн майбутнього.

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Для нас важливо залучити якнайбільше фінансових, матеріально-технічних та технологічних ресурсів партнерів, тому ми дивимося на ці явища позитивно.

Ключові геймченджери та перспективні напрями для інвестування

Багато з інноваційних рішень, що народилися після повномасштабного вторгнення, уже змінили ситуацію на полі бою. Далі розповім про декілька з ключових напрацювань.

БпЛА. FPV-дрони допомогли втримати лінію фронту, коли ЗСУ мали дефіцит боєприпасів через затримку допомоги від союзників. Цей напрям зміг розвинутися завдяки тому, що держава відкрила ринок та сформувала політику для розвитку інновацій.

Зокрема, Brave1 видав 100 грантів для розробників дронів. На початку війни в нас було лише 7 компаній, які виробляли дрони, а зараз їх 500. Зараз у нас працюють не тільки FPV, а й важкі ударні коптери, морські дрони, дрони з донаведенням на базі ШІ.

Наземні роботи, РЕБ, боєприпаси. Досвід з дронами успішно масштабували на ці напрями, результатом чого стали сотні кодифікованих за стандартами НАТО розробок, які вже активно використовують на полі бою.

Ракети. У 2024 році ми запустили ракетну програму, почали видавати гранти на ракети українського виробництва. Дуже скоро вони вражатимуть ворожі об'єкти, поки недосяжні для дронів, та захищатимуть українське небо. До речі, на виставці другого дня форуму вже продемонстрували одну з розробок – ракету "Трембіта".

Дрони-перехоплювачі. У квітні 2024 року ми оголосили конкурс на рішення для протидії російським розвідувальним "Орланам" та "Залам". Таким рішенням стали дрони-перехоплювачі, які вже кодифіковані за стандартами НАТО та ефективно знищують ворожих розвідників.

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Наступні кроки. Плануємо розвивати ринок вибухових речовин і спеціалізованих боєприпасів, а також переходимо від принципу "Один оператор – один дрон" до "роїв дронів", де один оператор може керувати багатьма безпілотниками, об'єднаними в автономні розумні мережі.

Крім hardware-виробів, є великий потенціал у ринку software – програмних виробів, які покращують ефективність нашої зброї та дронів або надають їм нові властивості. Наприклад, переможцями на пітчингових виступах під час форуму аудиторія обрала інструмент на базі штучного інтелекту для аналізу фото з БпЛА (Clarity) та застосунок, який автоматично розраховує установки для стрільби й допомагає артилерії, танкам та іншим видам зброї точно вражати цілі (Armor).

Ще одна інноваційна розробка, що перемогла під час пітч-виступів – аеростати (повітряні кулі) AeroBavovna, які вже успішно використовують на полі бою для розвідки та зв'язку.

Усі ці технології є цікавими для інвесторів, причому не тільки їхній військовий потенціал, а й можливості мирного застосування після війни.

Перспективи та виклики розвитку оборонних технологій

За результатами форуму ми можемо впевнено сказати, що Україна вже стала глобальним центром оборонних технологій. Іноземних партнерів цікавлять не тільки технології, а й наша модель розвитку з надшвидким циклом фідбеку та вдосконалення технологій. На форум завітало багато міжнародних компаній, які активно розглядають можливості запуску свого виробництва в Україні.

Форум також стимулював обмін знаннями та досвідом серед виробників, що допоможе подолати інженерні труднощі та швидше масштабувати виробництво. Ми вже маємо великі українські компанії в секторі defense tech, які можуть самостійно інвестувати в перспективні розробки. Тобто можна сказати, що ринок оборонних технологій в Україні – це вже самодостатній організм, який зростатиме та розвиватиметься.