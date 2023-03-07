Хотіла "від'єднати Галичину": ексголову львівської ОПЗЖ судитимуть за співпрацю з Росією
Джерело:Офіс Генпрокурора
Колишню очільницю львівської обласної організації від забороненої партії ОПЗЖ судитимуть за державну зраду. Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.
Розслідуванням встановлено, що з 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір – право народу".
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Ексголова львівської ОПЗЖ перебуває під вартою
Діючи за вказівками спецслужб Росії, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни чинної влади в країні.
Обвинувачена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від'єднання в окрему автономію.
Окрім цього, з 2018 року жінка систематично брала участь в програмах на російських та проросійських медійних ресурсах, виступаючи у ролі "політичного експерта" та фахівця у галузі суспільно-політичних процесів в Україні,
– йдеться у повідомленні.
У своїх інтерв'ю вона поширювала пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також нібито розташованих на території держави баз НАТО.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою.
Про кого може йтися
У серпні 2022 року СБУ інформувала, що на Львівщині викрили агентку російських спецслужб та повідомили їй про підозру в державній зраді. Зрадниця вела антиукраїнську діяльність.
Зокрема, агентка кремля активно просувала ідеї федералізації України та проводила інформаційні акції антиукраїнського спрямування.
Тоді в СБУ не назвали ім'я агентки, проте зазначили, що вона очолювала керівні посади у проросійських осередках. Зокрема, керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій та була членкинею партії ОПЗЖ.
Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляв, що йдеться про Інну Іваночко.