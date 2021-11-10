Іноді робите по-свинськи, – актор "Кварталу" про те, як Зеленський реагує на жарти про себе

Актор "Кварталу 95" Юрій Великий розповів, що президент Володимир Зеленський інколи ображається на жарти про нього. Хоча авторська група постійно застосовує самоцензуру.

Самоцензуру використовують, коли пишуть номери про Зеленського. Юрій Великий, який пародіює президента, зазначив, що все одно намагаються створювати гострі жарти.

До теми Цензура, звідки не чекали, – Пікалов про контроль Зеленської над жартами "Кварталу 95"

Як пишуть жарти про Зеленського

За словами актора, коли створюють номери про Зеленського, то сидять й думають, "де можна вколоти".

"Щоб це не виглядало з моєї сторони, коли я буду казати цей жарт, що я його вирішив жорстко "мочити". Насправді такі жарти іноді з'являлись", – сказав Великий.

Актор додав, що за жодних обставин не буде жорстко жартувати про Зеленського. Каже, тому що його становлення відбувалося безпосередньо за нього.

Реакція Зеленського

Великий розповів, що друг Зеленського та керівник "Кварталу" Євген Кошовий переказав йому реакцію президента на один із жартів про нього.

Розумію, що ви маєте жартувати, але іноді ви робите це так по-свинськи,

– наголосив Зеленський.

Президент навіть пригрозив, якщо ще раз так зроблять, "буде ай-ай-ай". Однак Великий зазначив, що Зеленський просто сказав свою думку.

Зеленська продовжує працювати у "Кварталі"

Один з ключових авторів та акторів "Кварталу 95" Олександр Пікалов розповів, що перша леді Олена Зеленська продовжує працювати над сценаріями, хоч рідше через нестачу часу.

Пікалов зізнався, що у процесі роботи над деякими жартами Зеленська може зробити зауваження. За його словами, це відбувається, коли гумор починає чорніти.