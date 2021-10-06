Іноді українського прапора мало, щоб всі чітко розуміли, чия це земля, – письменник Чупа

В українському Нью-Йорку, що на Донеччині, перед лінією розмежування з 2 по 3 жовтня вперше відбувся літературний фестиваль. Олексій Чупа розповів, що підконтрольні Україні території Донеччини дуже змінилися з 2014 року.

Письменник народився у Макіївці, але через російсько-українську війну змушений був переїхати до Хмельницького. Зазначає, що на Донеччині востаннє був 4 роки тому.

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"Практика показала, що іноді українського прапора мало, щоб всі чітко розуміли, чия це земля. Культура, як один з інструментів донесення ідей та наративів у цьому дуже допомагає. Я з радістю підключаюсь до всіх ініціатив, де мовиться про культурні події, а особливо – на прифронтових територіях", – розповів письменник.

Це один зі способів показати свою присутність, затвердити її. Чим більше ми заглибимось, тим важче буде нас звідси викинути,

– додав він.

Як змінились міста на Донеччині з 2014 року

. Нью-Йоркський літературний фестиваль вперше відбувся 2 – 3 жовтня 2021 року. Головними організаторками стали письменниця зі Львова Вікторія Амеліна та журналістка і культурна менеджерка з Краматорська Олександра Папіна.

Чупа зазначив, що Донеччина змінилася дуже сильно. Зокрема, якщо мовиться про Краматорськ та Слов'янськ.

"У першу чергу про Краматорськ, який вирішили зробити вітриною. Сюди приїхало дуже багато людей з тимчасово окупованих територій, бо це близько. Я вчора гуляв цим містом. Перед тим був тут 4 роки тому востаннє і зрозумів, що Краматорськ стає схожим на обласний центр в центрі України", – розповів письменник.

За його словами, майже всі міста підконтрольні Україні на Донеччині наразі змінилися на краще із загальнодержавних причин: реформа децентралізації. Можливо, цього не було видно у 2015 й 2016 роках, але наразі є результат.

Це закон перетікання якості: якщо з Донецька якість вичавили, то вона десь мала осісти,

– наголосив він.

За словами письменника, якщо літературний фестиваль відбуватиметься у місті регулярно, то це принесе позитивні зміни.

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