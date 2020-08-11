Концерти – це дозволена форма передвиборчої агітації. Проте у тому випадку, якщо він був офіційно оплачений з виборчого фонду.

Адже інші форми фінансування будь-яких заходів, в тому числі концертів, недозволені. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

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Вона зазначила, що іноземцям брати участь в агітаціях заборонено українським законодавством. Таким чином і запрошена закордонна зірка порушує закон, і кандидат, який його запросив.

Можливо, це не по кишені кандидатам до органів місцевого самоврядування локального рівня. Проте краще уникнути таких спроб, тому що залучення іноземних громадян – незаконно,

– повідомила Ольга Айвазовська.

На її думку, такі методи із закордонними зірками дієві. Інакше навряд чи кандидати й партії витрачали б на це кошти. Усі розуміють, що запросити впізнаваного, публічного іноземця дорожче, ніж українського співака.

"Але це діє, тому що громадяни люблять певних осіб співаків та акторів. Їм здається, що це увага до них, до їх населеного пункту або округу. Тому кандидати продовжують залучати таких агітаторів", – додала Айвазовська.

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Вона повідомила, що в концертах немає нічого поганого, тому що це засіб мобілізації, залучення молоді та спосіб одночасної комунікації з великою кількістю виборців у конкретній громаді чи регіоні. Проте дуже хочеться, щоб кандидати не ставили першочергову мету проводити такі феєричні заходи. Замість того, щоб пропонувати конкретні плани розвитку громад, регіону, області, а не лише розважати власних виборців.

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