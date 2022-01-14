Іноземні дипломати заспівали "Щедрик" українською: яскраве відео

Виконували "Щедрик" посли, які були слухачами курсів української мови для дипломатів. Загалом у курсі взяли участь понад 20 людей, а у святковій коляді – посли Словаччини Марек Шафін та Куби – Натача Діас Агілера.

До теми Феномен "Щедрика": як українська різдвяна пісня покорила й об'єднала світ

Перша заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова звернулась до учасників заходу. Політикиня зазначила, що зараз дуже важливі речі, які об'єднують людей. Вона наголосила, що "Щедрик" є одним із символів єднання.

Після "Щедрика" святкові колядки заспівав народний ансамбль "Роксоланія". Після цього усі гості свята виконали українською "Добрий вечір тобі" і ще декілька композицій.

Дипломати заспівали "Щедрик", дивіться відео:

Детальніше про "українську мову для дипломатів"

Президентка Міжнародного жіночого клубу Business Woman Club Ганна Крисюк розповіла, що цей освітній курс запровадили за підтримки МЗС, ГО "Інститут культури України" та Київського національного університету Шевченка.

Все задля того, аби іноземні дипломати покращили рівень володіння українською мовою. Крім того, курс сприяє поширенню знань про багатство української культури.

Перше заняття було проводили 9 листопада 2021 року з нагоди Дня української писемності та мови.

Що відомо про "Щедрик"