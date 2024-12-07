Німецькі миротворці в Україні: Шольц зробив неоднозначну заяву

Очільник США Дональд Трамп готується змусити Україну і Росію до перемир'я. У Європі тим часом розглядають можливість відправки своїх військ для перевірки його дотримання.

Так, міністр оборони Борис Пісторіус не виключає сценарію, за якого Німеччина братиме участь у миротворчих місіях для України. Канцлер Олаф Шольц прокоментував таку можливість, передає 24 Канал із посиланням на Spiegel.

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Що думає Шольц про відправку військ в Україну

Шольц відкинув дискусію про появу німецьких миротворців в Україні "нині".

Поки вирує війна, в Україні не буде ні солдатів з Німеччини, ні німецьких сухопутних військ,

– наголосив канцлер.

Водночас він заявив, що після війни Україна має отримати гарантії, які убезпечать її від третього нападу Росії. "Якими можуть бути ці гарантії, буде обговорено з Україною", – уточнив чиновник.

Шольц розповів, що багато разів говорив по телефону із Трампом. Він висловив упевненість, що Німеччина і США зможуть виробити спільну стратегію для України.

На запитання, чи потрібно Україні поступатися територією, для завершення війни, Шольц сказав, що нічого не повинно вирішуватися за спиною Києва.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок теж припустила можливість відправлення німецьких військових в Україну. Кандидат у канцлери від опозиційного ХДС Фрідріх Мерц розкритикував Бербок.