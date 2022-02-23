Іноземний журналіст веде репортажі з Києва одразу 6 мовами

Філіп Кроутер розповів про ситуацію в Україні на тлі Києва. Журналіст зробив це одразу шістьма мовами. Його ролик набрав у мережі мільйони переглядів.

Журналіст Філіп Кроутер працює в Associated Press. Він розповідає про події України у зв'язку зі загрозою вторгнення Росії.

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Репортажі з Києва шістьма мовами

Кроутер 21 лютого розмістив у твітері відео, на якому розповів про ситуацію в Україні на тлі Києва. Він зробив це шістьма мовами: англійською, люксембурзькою, іспанською, португальською, французькою та німецькою мовами.

Його ролик вже набрав понад 18 мільйонів переглядів, більш ніж 157 тисяч вподобань, його поширили понад 27 тисяч разів.

41-річний Кроутер народився в Люксембурзі в сім'ї британки та німця. З дитинства він спілкувався трьома мовами – німецькою, англійською та люксембурзькою. Згодом Кроутер вивчив також французьку, іспанську та португальську.

Про ситуацію в Україні шістьма мовами: дивіться відео

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