Єгипет відриває кордон з Сектором Гази: кого можуть евакуювати із зони бойових дій

У Ізраїлі триває війни проти палестинських бойовиків ХАМАС. Водночас, ймовірно, іноземним громадянам дозволяють евакуюватися.

Пропускний пункт Рафах у Єгипті "ймовірно, відкриють" 1 листопада. Цей маршрут є єдиним шляхом із Гази, який контролюється Ізраїлем.

Дивіться також Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

Допоможуть виїхати іноземцям

Західні країни раніше закликали Єгипет відкрити кордон із Сектором Гази, щоб дозволити іноземцям покинути зону бойових дій. Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії, сказав, що 1 листопада дозволять виїхати "першій групі іноземних громадян".

Команди Великої Британії готові допомогти британським громадянам, як тільки вони зможуть виїхати. Життєво важливо, щоб рятівна гуманітарна допомога надійшла в Сектор Гази якомога швидше,

– сказав він.

Вночі проти 1 листопада палестинська прикордонна служба також повідомила, що 81 жителю Гази буде дозволено в'їхати до Єгипту через пункт пропуску для проходження лікування в лікарні.



На кордоні з Єгиптом вже почали формуватися черги / Sky News

Війна Ізраїлю з ХАМАС: останні новини