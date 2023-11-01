Єгипет відриває кордон з Сектором Гази: кого можуть евакуювати із зони бойових дій
Джерело:Sky News
У Ізраїлі триває війни проти палестинських бойовиків ХАМАС. Водночас, ймовірно, іноземним громадянам дозволяють евакуюватися.
Пропускний пункт Рафах у Єгипті "ймовірно, відкриють" 1 листопада. Цей маршрут є єдиним шляхом із Гази, який контролюється Ізраїлем.
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Допоможуть виїхати іноземцям
Західні країни раніше закликали Єгипет відкрити кордон із Сектором Гази, щоб дозволити іноземцям покинути зону бойових дій. Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії, сказав, що 1 листопада дозволять виїхати "першій групі іноземних громадян".
Команди Великої Британії готові допомогти британським громадянам, як тільки вони зможуть виїхати. Життєво важливо, щоб рятівна гуманітарна допомога надійшла в Сектор Гази якомога швидше,
– сказав він.
Вночі проти 1 листопада палестинська прикордонна служба також повідомила, що 81 жителю Гази буде дозволено в'їхати до Єгипту через пункт пропуску для проходження лікування в лікарні.
На кордоні з Єгиптом вже почали формуватися черги / Sky News
Війна Ізраїлю з ХАМАС: останні новини
- Зранку 7 жовтня палестинські бойовики ХАМАС масовано атакували Ізраїль. Розвідка Ізраїлю пропустила підготовку такої масштабної операції, тож держава виявилась неготовою. Західні ЗМІ писали, що цей провал може стати найбільшим за останні 50 років, тобто з часів Війни Судного дня.
- За даними міністерства закордонних справ Франції, на півночі Гази загинули двоє французьких дітей. Міністерство повідомило, що матір дітей, як і її третя дитина, постраждали від травм, повідомляє Reuters. Франція повторила свій заклик до гуманітарної паузи в бойових діях і вимагала дозволити громадянам Франції та іноземним громадянам залишити Газу.
- Вночі проти 1 листопада Ізраїль ударив по табору для біженців Джабалія у Секторі Газа, знищивши Ібрагіма Біарі, який був одним з керівників терористичної атаки в Ізраїлі 7 жовтня. Також щонайменше 50 палестинців загинули