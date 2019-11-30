Інші просто знімали відео: чоловік врятував 11-річну дитину, яка провалилась під кригу

В центрі Енергодара, що в Запорізькій області, чоловік врятував життя 11-річній школярці. Дівчинка провалилася під кригу на ставку.

Кореспондентам 24 каналу довелося шукати рятівника цілу добу, адже чоловік після огляду в лікарні просто пішов додому.

Важливо! Що робити, якщо провалився під кригу: поради рятувальників

Інцидент трапився 28 листопада. Ставок у міському парку культури затягло тонкою кригою. Як розповіла мати врятованої дівчинки, Валерія добре знала, що на кригу ходити не можна, однак все одно пішла.

Того дня 11-річна дівчинка гуляла біля озера з подругою. Ступила на кригу, але за 15 метрів від берега раптово провалилася. На щастя, поруч проходив 40-річний Олександр Хачко.



Міський ставок, у якому трапився інцидент

Щойно він побачив школярку, одразу кинувся на допомогу. Чоловік також розповів, що навколо було чимало людей, деякі з них знімали на телефон, як дівчина провалюється під кригу і тоне.

Дівчинка отримала сильне переохолодження. Її одразу забрали медики. У лікарню Валерію привезли при свідомості з температурою тіла 34 градуси та пришвидшеним серцебиттям. Проте за словами лікарки Ірини Жиркової, дитина не перебувала у критичному стані.



11-річна Валерія з матір'ю та рятівником

Справжньому чоловіку Олександра подякувала не тільки мати дівчинки, а й співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. У ДСНС повідомили, що він буде номінований на звання "Герой-рятувальник року".

Важливо! Рятувальники радять взагалі не виходити на кригу, бо через нестабільну температуру вона дуже крихка та ненадійна. Тим паче, не завжди поруч може опинитися той, хто вас врятує.

Як врятувати людину, яка провалилась під кригу• Наближайтеся лежачи, розкинувши руки і ноги.

• Не нехтуйте підручними засобами – підійде ремінь від штанів, гілка та мотузка.

• За порадами рятувальників, ставати можна тільки на білу кригу. Де блакитна – там пробоїна. Але краще не ризикуйте і обходьте замерзлу річку стороною.