16:00
30 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:03, 29 ноября
      Вєсті.UA
      19:35, 29 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Другие просто снимали видео: мужчина спас 11-летнего ребенка, который провалился под лед

      29 Читати новину українською

      В центре Энергодара, что в Запорожской области, мужчина спас жизнь 11-летней школьнице. Девочка провалилась под лед на пруду.

      Корреспондентам 24 канала пришлось искать спасителя целые сутки, ведь мужчина после осмотра в больнице просто пошел домой.

      Важно! Что делать, если провалился под лед: советы спасателей

      Инцидент произошел 28 ноября. Пруд в городском парке культуры затянуло тонким льдом. Как рассказала мать спасенной девочки, Валерия хорошо знала, что на лед ходить нельзя, однако все равно пошла.

      В тот день 11-летняя девочка гуляла у озера с подругой. Ступила на лед, но в 15 метрах от берега внезапно провалилась. На счастье, рядом проходил 40-летний Александр Хачко.

      Городской пруд, в котором произошел инцидент

      Как только он увидел школьницу, сразу бросился на помощь. Мужчина также рассказал, что вокруг было немало людей, некоторые из них снимали на телефон, как девушка проваливается под лед и тонет.

      Девочка получила сильное переохлаждение. Ее сразу забрали медики. В больницу Валерию привезли при сознания с температурой тела 34 градуса и ускоренным сердцебиением. Однако по словам врача Ирины Жирковой, ребенок не находился в критическом состоянии.


      11-летняя Валерия с матерью и спасителем

      Мужчину поблагодарила не только мать девочки, но и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС сообщили, что он будет номинирован на звание "Герой-спасатель года".

      Важно! Спасатели советуют вообще не выходить на лед, потому что из-за нестабильной температуры он очень хрупкий и ненадежный. Тем более, не всегда рядом может оказаться тот, кто вас спасет.

      Как спасти человека, который провалился под лед
      • Приближайтесь лежа, раскинув руки и ноги.
      • Не пренебрегайте подручными средствами – подойдет ремень от брюк, ветка и веревка.
      • По советам спасателей, становиться можно только на белую лед. Где голубая – там пробоина. Но лучше не рискуйте и обходите замерзшую реку стороной.

      Голодомор в Украине: что известно о журналисте Гарете Джонсе, который написал о жутком геноциде
      сегодня
      4042
      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Запорожья Дети и несовершеннолетние
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Письмо из Луганска: семьи распадались из-за войны
      Ольга Черненко
      сегодня , 14:31 Чому на лаві підсудних найуспішніший мер країни, а не кримінальник Труханов?
      Блог Соцмережі 1294
      сегодня , 12:00 Що почитати в останній день осені: 7 кращих книг листопада
      Книги для гурманів 250
      сегодня , 10:01 Алименты вам не шутки: новации в законодательстве
      48068
      сегодня , 09:40 Стартует новый сезон по биатлону: все, что нужно знать
      Михайло Гема 267
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук