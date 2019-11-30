Другие просто снимали видео: мужчина спас 11-летнего ребенка, который провалился под лед

В центре Энергодара, что в Запорожской области, мужчина спас жизнь 11-летней школьнице. Девочка провалилась под лед на пруду.

Корреспондентам 24 канала пришлось искать спасителя целые сутки, ведь мужчина после осмотра в больнице просто пошел домой.

Важно! Что делать, если провалился под лед: советы спасателей

Инцидент произошел 28 ноября. Пруд в городском парке культуры затянуло тонким льдом. Как рассказала мать спасенной девочки, Валерия хорошо знала, что на лед ходить нельзя, однако все равно пошла.

В тот день 11-летняя девочка гуляла у озера с подругой. Ступила на лед, но в 15 метрах от берега внезапно провалилась. На счастье, рядом проходил 40-летний Александр Хачко.

Городской пруд, в котором произошел инцидент

Как только он увидел школьницу, сразу бросился на помощь. Мужчина также рассказал, что вокруг было немало людей, некоторые из них снимали на телефон, как девушка проваливается под лед и тонет.

Девочка получила сильное переохлаждение. Ее сразу забрали медики. В больницу Валерию привезли при сознания с температурой тела 34 градуса и ускоренным сердцебиением. Однако по словам врача Ирины Жирковой, ребенок не находился в критическом состоянии.



11-летняя Валерия с матерью и спасителем

Мужчину поблагодарила не только мать девочки, но и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС сообщили, что он будет номинирован на звание "Герой-спасатель года".

Важно! Спасатели советуют вообще не выходить на лед, потому что из-за нестабильной температуры он очень хрупкий и ненадежный. Тем более, не всегда рядом может оказаться тот, кто вас спасет.

Как спасти человека, который провалился под лед

• Приближайтесь лежа, раскинув руки и ноги.

• Не пренебрегайте подручными средствами – подойдет ремень от брюк, ветка и веревка.

• По советам спасателей, становиться можно только на белую лед. Где голубая – там пробоина. Но лучше не рискуйте и обходите замерзшую реку стороной.