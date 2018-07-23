Інститут просвіти. До яких захворювань може призвести неякісна вода

Як зазначав відомий на весь світ біолог Луї Пастер, людина випиває 90% своїх болячок. Всесвітня організація охорони здоров’я підтверджує, що більшість хвороб людини виникає через якість питної води.

І це проблема 21 століття. Половина українців п’є неякісну воду і, за іронією, найсмачнішою вважають ту, яка має високий вміст нітратів.

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Стихійні сміттєзвалища, пестициди, добрива на полях, скидання промислових відходів у озера й річки – через це у воді, яку ми п’ємо, понад 400 видів шкідливих для нас речовин. А це може призвести до хвороби нирок, виразки чи онкозахворювання. Вихід – використовувати не забруднені поверхневі, а ближчі підземні води.



Неякісна питна вода може призвести до різних хвороб

Лише чверть українських сіл мають таке благо цивілізації, як централізоване водопостачання з артезіанських джерел. В української держави ніяк не доходили руки, а точніше гроші. За доступними запасами води Україна серед найменш забезпечених країн Європи.



За запасами води Україна серед найменш забезпечених країн Європи

Нині є шанс вирішення цієї проблеми в об’єднаних територіальних громад, які мають всі повноваження та значні фінанси. В умовах екологічної кризи, що насувається, найсерйозніші виклики перед такими громадами – організувати вивіз сміття та побудувати водогони і каналізації.

Більше про проблеми води в Україні – дивіться у програмі.