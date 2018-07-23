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Інститут просвіти. До яких захворювань може призвести неякісна вода

Інститут просвіти 88 Читать новость на русском

Як зазначав відомий на весь світ біолог Луї Пастер, людина випиває 90% своїх болячок. Всесвітня організація охорони здоров’я підтверджує, що більшість хвороб людини виникає через якість питної води.

І це проблема 21 століття. Половина українців п’є неякісну воду і, за іронією, найсмачнішою вважають ту, яка має високий вміст нітратів.

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Стихійні сміттєзвалища, пестициди, добрива на полях, скидання промислових відходів у озера й річки – через це у воді, яку ми п’ємо, понад 400 видів шкідливих для нас речовин. А це може призвести до хвороби нирок, виразки чи онкозахворювання. Вихід – використовувати не забруднені поверхневі, а ближчі підземні води.

Неякісна питна вода може призвести до різних хвороб
Неякісна питна вода може призвести до різних хвороб

Лише чверть українських сіл мають таке благо цивілізації, як централізоване водопостачання з артезіанських джерел. В української держави ніяк не доходили руки, а точніше гроші. За доступними запасами води Україна серед найменш забезпечених країн Європи.

За запасами води Україна серед найменш забезпечених країн Європи
За запасами води Україна серед найменш забезпечених країн Європи

Нині є шанс вирішення цієї проблеми в об’єднаних територіальних громад, які мають всі повноваження та значні фінанси. В умовах екологічної кризи, що насувається, найсерйозніші виклики перед такими громадами – організувати вивіз сміття та побудувати водогони і каналізації.

Більше про проблеми води в Україні – дивіться у програмі.

Теги: Здоров'я Здорове харчування Інфекція Інститут просвіти Онкозахворювання
Джерело: 24 канал
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