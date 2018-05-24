22:18
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 16°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, сьогодні
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, сьогодні
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Програми Інститут просвіти
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Інститут просвіти. Газована вода – це солодка свіжість чи шкідлива прохолода

Інститут просвіти 237 Читать новость на русском

Лимонад давно перестав бути лікарським напоєм для еліти, тому навряд чи досі залишилася якась користь у склянці газованої води.

Содова сьогодні – це вода, цукор, вуглекислий газ, кофеїн, консерванти і барвники. Так, вода з природних газових джерел корисна, це доводив ще Гіппократ, але її не знайдеш на сучасних полицях в магазині.

Читайте також: Інститут просвіти. Як правильно засмагати, щоб не зашкодити здоров’ю

Лабораторні дослідження доводять, що у склянці солодкої газованої води стільки ж цукру, як у чашці чаю із п’ятьма ложками цукру. А під дією вуглекислого газу він миттєво всмоктується у кров, а через це може з’явитися зайва вага, проблеми з підшлунковою чи навіть діабет. Не рятує і позначка "лайт", адже в таких напоях не менш шкідливі замінники цукру.

via GIPHY

У зоні ризику також діти. Доведено, що малюки, які п'ють багато газованої води часто ламають кістки через кофеїн і фосфорну кислоту, які виводять Кальцій з кісток. Б’ють на сполох і стоматологи, адже солодка вода розм’якшує зубну емаль, як наслідок карієс і повне руйнування зубів.

Тому краще пийте звичайну негазовану воду, домашні узвари і лимонади, фреші або холодний чай з медом.

Теги: Інститут просвіти Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
396
Привітання з Різдвом для рідних і друзів
 6 січня , 18:04
24 українські вишиванки: відроджуємо забуті цінності
 17 травня , 16:28 13
Померла журналістка 1+1
25 листопада 2017 , 19:13
Інститут просвіти. Як річка Латориця потерпає від людської недбалості
 сьогодні , 01:00
Інститут просвіти. Як шахраї виманюють ваші персональні дані через соцмережі
 23 травня , 18:00
Європейський трансферний дедлайн для українських футболістів – як це було
 1 лютого , 22:19
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук