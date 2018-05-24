Інститут просвіти. Газована вода – це солодка свіжість чи шкідлива прохолода

Лимонад давно перестав бути лікарським напоєм для еліти, тому навряд чи досі залишилася якась користь у склянці газованої води.

Содова сьогодні – це вода, цукор, вуглекислий газ, кофеїн, консерванти і барвники. Так, вода з природних газових джерел корисна, це доводив ще Гіппократ, але її не знайдеш на сучасних полицях в магазині.

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Лабораторні дослідження доводять, що у склянці солодкої газованої води стільки ж цукру, як у чашці чаю із п’ятьма ложками цукру. А під дією вуглекислого газу він миттєво всмоктується у кров, а через це може з’явитися зайва вага, проблеми з підшлунковою чи навіть діабет. Не рятує і позначка "лайт", адже в таких напоях не менш шкідливі замінники цукру.

У зоні ризику також діти. Доведено, що малюки, які п'ють багато газованої води часто ламають кістки через кофеїн і фосфорну кислоту, які виводять Кальцій з кісток. Б’ють на сполох і стоматологи, адже солодка вода розм’якшує зубну емаль, як наслідок карієс і повне руйнування зубів.

Тому краще пийте звичайну негазовану воду, домашні узвари і лимонади, фреші або холодний чай з медом.