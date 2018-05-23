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Інститут просвіти. Яку користь приносить грудне вигодовування матері і малюку

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Діти – наше найдорожче, тож і давати їм треба найцінніше. У перші дні життя – це молоко матері.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає – лише грудне вигодовування у перші півроку життя вашої крихітки.

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Приголомшливі, але доведені наукою факти на користь такого рішення:

1. Тривале годування грудьми знижує ризик для малюка захворіти на атеросклероз, онкозахворювання і цукровий діабет. 

2. Краща пам'ять та вищі бали IQ – теж завдяки маминому молоку. Але ще формування правильного прикусу та повноцінне визрівання шлунково-кишкового тракту. 

3. Грудне вигодовування корисне і для мами. Перший рік годування грудьми захищає жінок від виникнення раку молочної залози та яєчників на 32%. 

4. Склад грудного молока унікальний. Воно містить понад 400 різних мікроелементів та вітамінів. Для порівняння – у штучних сумішах їх лише близько 50-ти. Також мамине молоко відмінно засвоюється та втамовує спрагу, бо на 87% складається з води. 

Грудне вигодовування
Грудне вигодовування

Грудне вигодовування – це ще й економія. Якщо його замінити сумішами, то доведеться витрачати більш як тисячу гривень на місяць у перші тижні життя малюків. А далі – ще більше. Мамине ж молоко безкоштовне.

Грудне вигодовування – корисно і природно. 

Теги: Інститут просвіти Здоров'я Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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