03:38
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Інструктор Путіна розбився на смерть на вертольоті під Москвою

      33
      У Росії внаслідок падіння гелікоптера загинув Ігор Нікітін, що колись навчав Путіна літати
      У Росії внаслідок падіння гелікоптера загинув Ігор Нікітін, що колись навчав Путіна літати / Прес-служба МНС РФ

      Під Москвою поблизу села Барське упав вертоліт Robinson. У результаті дві людини, що перебували на його борту загинули. Відомо, що один із загиблих – керівник Федерації надлегкої авіації Ігор Нікітін. Саме він навчав президента Росії Володимира Путіна управляти дельтапланом.

      У МНС РФ уже підтвердили факт інциденту. За словами представників відомства, вертоліт здійснив жорстку посадку, однак, що стало причиною цього тут не уточнили. У результаті загинули обидва пілоти гелікоптера, натомість жертв і руйнувань на землі немає. За іншою інформацією, загинули пасажир і пілот.

      Авіаінциденти у Росії є непоодинокими: У Росії літак з пасажирами викотився за межі посадкової смуги, в'їхав у будівлю та загорівся

      У Федерації надлегкої авіації сповістили, що одним із загиблих є їхній керівник Ігор Нікітін. Також тут додали, що він навчав президента Росії Володимира Путіна перед його польотом на дельтаплані з журавлями-стерхами в 2012 році.

      Політ Путіна на дельтаплані з журавлями: дивіться відео 

      Інформаційна агенція ТАСС з посиланням на джерела зазначає, що вертоліт вилетів з аеродрому Шевліно і мав повернутися туди ж.

      Що відомо про Шевліно? Це Аеродром малої авіації. Розташовується він за 55 кілометрів від Москви по П’ятницькому шосе.

      Ресурс також пише, що гвинтокрил був приватним і дозвіл на його політ льотчики мали.

      На місці інциденту працюють співробітники Слідчого комітету РФ. Найімовірніше, буде порушено кримінальну справу.

      Вертоліт, Росія, авіакатастрофа, Путін, Росія
      Вертоліт, на якому розбився інструктор Путіна Ігор Нікітін 

      На жаль, вертольоти зі смертельним наслідками падають і в Україні. Зокрема, напередодні на Сумщині розбився цивільний МІ-2. У результаті загинув пілот машини.

      які ще гучні авіакатастрофи траплялися нещодавно в україні та світі:
      blog_ava
      Автомобіль із кортежу Зеленського потрапив у ДТП з автобусом, повним дітей
      14 липня
      4353
      Теги: Новини Росії авіація Москва Володимир Путін Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 липня: звільнення глави ДФС Власова й потужна злива у Києві
      14 липня , 22:01 Головні новини 14 липня: звільнення глави ДФС Власова й потужна злива у Києві
      3177
      Виборчі хитрощі, перемоги та поразки Зеленського: топ-5 блогів тижня
      14 липня , 22:00 Виборчі хитрощі, перемоги та поразки Зеленського: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 540
      Как окружение Зеленского видит причины войны
      14 липня , 21:00 Как окружение Зеленского видит причины войны
      Павло Казарін 1422
      Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли
      14 липня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли
      4402
      Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      14 липня , 19:30 Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      1657
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук