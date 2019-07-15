Інструктор Путіна розбився на смерть на вертольоті під Москвою

Під Москвою поблизу села Барське упав вертоліт Robinson. У результаті дві людини, що перебували на його борту загинули. Відомо, що один із загиблих – керівник Федерації надлегкої авіації Ігор Нікітін. Саме він навчав президента Росії Володимира Путіна управляти дельтапланом.

У МНС РФ уже підтвердили факт інциденту. За словами представників відомства, вертоліт здійснив жорстку посадку, однак, що стало причиною цього тут не уточнили. У результаті загинули обидва пілоти гелікоптера, натомість жертв і руйнувань на землі немає. За іншою інформацією, загинули пасажир і пілот.

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У Федерації надлегкої авіації сповістили, що одним із загиблих є їхній керівник Ігор Нікітін. Також тут додали, що він навчав президента Росії Володимира Путіна перед його польотом на дельтаплані з журавлями-стерхами в 2012 році.

Політ Путіна на дельтаплані з журавлями: дивіться відео

Інформаційна агенція ТАСС з посиланням на джерела зазначає, що вертоліт вилетів з аеродрому Шевліно і мав повернутися туди ж.

Що відомо про Шевліно? Це Аеродром малої авіації. Розташовується він за 55 кілометрів від Москви по П’ятницькому шосе.

Ресурс також пише, що гвинтокрил був приватним і дозвіл на його політ льотчики мали.

На місці інциденту працюють співробітники Слідчого комітету РФ. Найімовірніше, буде порушено кримінальну справу.



Вертоліт, на якому розбився інструктор Путіна Ігор Нікітін

На жаль, вертольоти зі смертельним наслідками падають і в Україні. Зокрема, напередодні на Сумщині розбився цивільний МІ-2. У результаті загинув пілот машини.