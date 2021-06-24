Інструменти впливу на зупинення "Північного потоку-2" не вичерпані, – радниця голови "Нафтогазу"

Морську частину першої нитки "Північного потоку-2" вже технічно завершили. Однак інструменти впливу на зупинення російського газопроводу ще не вичерпані.

Радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук розповіла, що щодо газопроводу скасували не всі санкції. Водночас без належного процесу сертифікації "Північний потік-2" теж не введуть у дію.

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Запуск газопроводу можна зупинити

За словами Заліщук, наразі ще є шанси зупинити запуск "Північного потоку-2". Як вона зауважила, Ентоні Блінкен під час зустрічі з Ангелою Меркель публічно озвучив те, що українська делегація "Нафтогазу" почула від адміністрації США, коли перебувала у Вашингтоні.

Зокрема, державний секретар США закликав Німеччину вдатись до конкретних кроків, щоб зменшити ризики, які "Північний потік-2" несе Україні та європейській енергетичній безпеці.

"Нафтогаз" та вся українська команда стоять на позиції, що на сьогодні інструменти впливу на зупинення "Північного потоку-2" не вичерпані,

– наголосила вона.

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