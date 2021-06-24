Інструменти впливу на зупинення "Північного потоку-2" не вичерпані, – радниця голови "Нафтогазу"

Морську частину першої нитки "Північного потоку-2" вже технічно завершили. Однак інструменти впливу на зупинення російського газопроводу ще не вичерпані.
Радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук розповіла, що щодо газопроводу скасували не всі санкції. Водночас без належного процесу сертифікації "Північний потік-2" теж не введуть у дію.
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Запуск газопроводу можна зупинити
За словами Заліщук, наразі ще є шанси зупинити запуск "Північного потоку-2". Як вона зауважила, Ентоні Блінкен під час зустрічі з Ангелою Меркель публічно озвучив те, що українська делегація "Нафтогазу" почула від адміністрації США, коли перебувала у Вашингтоні.
Зокрема, державний секретар США закликав Німеччину вдатись до конкретних кроків, щоб зменшити ризики, які "Північний потік-2" несе Україні та європейській енергетичній безпеці.
"Нафтогаз" та вся українська команда стоять на позиції, що на сьогодні інструменти впливу на зупинення "Північного потоку-2" не вичерпані,
– наголосила вона.
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Заліщук розповіла про "Північний потік-2": дивіться відео
"Північний потік-2": останні новини
- Морську частину першої нитки "Північного потоку-2" 10 червня технічно завершили. Всі секції трубопроводу з'єднали між собою і вони готові до підготовки для наповнення газом.
- Радник президента США Джейк Салліван розповів, що країна досі є противницею "Північного потоку-2". Санкції з боку Штатів продовжаться.
- Глави МЗС Польщі та України Збігнєв Рау та Дмитро Кулеба домовилися спільно протидіяти "Північному потоку-2". Вони погодились, що трубопровід несе загрозу не лише обом країнам, а й безпеці Європи загалом.