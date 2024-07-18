Можливий навіть "геймченджер": що зміниться у випадку хвороби Сі Цзіньпіна

У ЗМІ ширяться чутки, що китайський лідер Сі Цзіньпін міг перенести інсульт. Імовірно, інцидент трапився під час пленарного засідання ЦК Компартії Китаю.

Китайський уряд ще офіційно не коментував цю інформацію. Якщо Сі дійсно захворів, це може вплинути як на Україну, так і на США. Таке припущення в етері 24 Каналу висловив політолог Олексій Буряченко.

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Як потенційна недуга Сі може вплинути на Україну

На думку політолога, якщо президент Китаю Сі Цзіньпін справді має проблеми зі здоров'ям, це можливо навіть "геймченджер", який здатний наблизити Україну до справедливого миру і водночас віддалити від цієї перспективи.

Оскільки, за словами президента Володимира Зеленського, наша держава розраховує на те, що Китай погодиться бути країною-перемовником та країною-гарантом. Київ та Пекін мають напрацювати спільну позицію як для справедливого миру, так і для капітуляції Росії.

Як потенційна недуга Сі може вплинути на США

Також, Буряченко припустив, якщо офіційно стане відомо про інсульт у Сі Цзіньпіна, то найближчим часом обидва кандидати у президенти США побажають очільнику Китаю якнайшвидшого одужання.

Дестабілізація на китайському напрямку не потрібна ні Дональду Трампу з республіканцями, ні Джозефу Байдену з демократами,

– наголосив Олексій Буряченко.

Оскільки Трамп вже такого наговорив про Тайвань, що американський істеблішмент дотепер "ходить на вухах" і не знає, як діяти. Політик хоче, аби Тайвань заплатив Сполученим Штатам за його захист від китайської загрози.

"Вони забрали приблизно 100% нашого бізнесу (комп'ютерних – 24 Канал) чіпів. Я думаю, що Тайвань повинен платити нас за оборону. Знаєте, ми нічим не відрізняємося від страхової компанії. Тайвань нам нічого не дає", – сказав Дональд Трамп.

Інформацію про можливі проблеми зі здоров'ям Сі Цзіньпіна повідомила китайська правозахисниця Дженніфер Цзен. За її словами, глава Китаю міг перенести інсульт під час одного з пленарних засідань ЦК Компартії Китаю. У місцевих соцмережах багато натякали, що там сталося щось "серйозне". Наразі жодних офіційних коментарів від уряду Китаю щодо цього інциденту не було.