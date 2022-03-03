Інтеграція України в ЄС: плюси і мінуси

Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. Через напад Росії цей процес може відбутися за спеціальною процедурою. Що може дати Україні входження до ЄС та які ризики такого кроку.

28 лютого 2022 президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про ЄС, має честь подати заявку на членство у Європейському Союзі, – мовиться у заяві.

Процедура вступу до ЄС

Процес входження до Євросоюзу відбувається поетапно: Підписання Угоди про асоціацію; Включення в офіційну програму розширення ЄС; Подача заявки на вступ; Отримання статусу кандидата в члени ЄС; Вступ до ЄС.

Зазвичай цей процес займає кілька років, але Україна через агресію Росії наполягає на спеціальній процедурі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Twitter:

Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Євросоюз – це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення – саме таке.

Союзники – за спеціальну процедуру

Пришвидшений варіант вступу України до ЄС одразу підтримали президенти 8 країн, про що вони повідомили у спільному відкритому листі.

Ми твердо віримо що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС,

– йдеться у повідомленні.

Які країни виступили за спеціальну процедуру вступу України в ЄС

Болгарія,

Чехія,

Естонія,

Латвія,

Литва,

Польща,

Словаччина,

Словенія.

Ці країни закликали інші держави-члени ЄС надати Україні політичну підтримку та дозволити інституціям Євросоюзу здійснити кроки для негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС.

Європарламент підтримав заявку України

1 березня Європарламент на позачерговому засіданні розглянув подання України і рекомендував надати їй статус кандидата на вступ до ЄС. За таке рішення проголосувала тотальна більшість зі 676 депутатів, присутніх у залі:

"За" – 637;

"Проти" – 13;

Утрималися – 26.

Таким чином, процес вступу запуститься вже цього місяця, адже 24 – 25 березня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС.

Які плюси інтеграції України в ЄС

В Європейський Союз входять більшість розвинутих країн Європи, бути серед них це не тільки визнання й честь, а й реальні переваги. Перш за все ЄС надає всім своїм членам право користуватися усіма принципами та свободами, які дозволяють побудувати вільну й заможну державу. Бути в ЄС, означає "сидіти за одним столом" з представниками цивілізованого світу.

Економічний розвиток

ЄС – це відкриття ринків. Збільшення експорту, що дає нарощування виробництва, а отже і створює нові робочі місця, так і більший імпорт, що також має свою перевагу, адже росте конкуренція, а тому ціни знижуються, а якість товарів і послуг підвищується.

Якщо подивитись на польський досвід, то тільки після року в ЄС у Польщі був найвищий ріст ВВП, динамічне збільшення експорту, зміцнення довіри закордонних інвесторів, що супроводжувалось значним притоком інвестицій (за даними Нацбанку Польщі, інвестиції зросли приблизно на 50% і склали понад 6 мільярдів доларів США).

Освіта

Українські студенти й школярі матимуть можливість навчатися закордоном, а українська система освіти буде тягнутися до європейських стандартів. Наші діти зможуть навчатися у різних вишах Європи та отримати один диплом, що визнаватиметься у всьому світі. До того ж європейські студенти мають більшу стипендію.

Прапори України та ЄС / фото: Wikimedia

Захист прав споживачів та права людини

В ЄС суворо слідкують за тим, щоб інформація на упаковці продуктів відповідала дійсності й якості товарів. Й взагалі права людей набагато більше захищені ніж, до прикладу, в країнах Африки чи в Росії.

Захист від корупції

ЄС вимагає від країн-претендентів жорсткого переслідування корупції. Україна змушена більше докладати зусиль аби побороти цю біду, яка роз’їдає зсередини нашу державу. Вже створені нові антикорупційні органи, які можливо ще не працюють ідеально, але Україна рухається у правильному напрямку.

Робота в ЄС

Українці отримають можливість не тільки їздити на заробітки в ЄС, а й пропонувати себе як спеціалістів у всіх галузях на рівні з європейцями, отримувати досвід й передавати його українським підприємствам.

Візова лібералізація

Багато українців вже оцінили переваги безвізового режиму. Побачити світ стало більш доступним для нас.

Політичний вектор

І нарешті Україна раз й назавжди визначиться з тим, куди нам йти … на захід чи на схід.

Які мінуси інтеграції України в ЄС

Звісно є й негативні аспекти вступу в Євросоюз, але їх менше ніж переваг.

Висока конкуренція

Українська економіка не готова до конкуренції на всіх ринках Європи й з одного боку, це сприятиме розвитку, але багато хто змушений буде програти цю боротьбу. До того ж економічні зв’язки з Росією вже менші, але відмовитись від них відразу доволі важко.

Українець з прапором ЄС / фото: Wikimedia

Відтік робочої сили й мізків

Зараз стало легше поїхати на співбесіду в Європу. Ті фахівці, які можуть запропонувати свої послуги європейським компаніям, залишають Україну й віддають свій час й вміння для розвитку іншої держави.

Еміграція

Наші громадяни стали більше бачити життя в ЄС, порівнювати з Україною, багато, хто переїжджає назавжди з нашої країни.

Політичний націоналізм

Все таки варто пам’ятати, Європейський Союз це лише об’єднання незалежних держав, які перш за все дбають про безпеку й інтереси власної землі. Україна розраховувала на більшу підтримку європейських країн у питаннях анексії Криму й агресії зі сторони Росії.