Зеленський доручив Кабміну затвердити дві стратегії щодо ветеранів

Володимир Зеленський вважає, що важливо повністю інтегрувати ветеранів у життя країни. Саме через це він доручив затвердити одразу дві стратегії стосовно цього.

Президент України доручив Кабінету Міністрів затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. За його словами, це – документи, які відображають всі сфери взаємодії держави і ветерана.

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Ветерани – провідники змін

Зеленський переконаний, що потрібно, щоб ветерани, які бачать себе провідниками змін, дійсно могли стати одним з найнадійніших джерел сили для України після цієї війни.

Від початкових кроків повернення воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави,

– зазначив український лідер.

Зеленський також попросив захисників і захисниць бути активними, енергійними, щоб українська ветеранська спільнота зміцнювала подальший розвиток України.