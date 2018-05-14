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Intel планує випускати інтегровані відеокарти, які не поступаються NVIDIA

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Intel планує випускати інтегровані відеокарти, які не поступаються NVIDIA
Intel планує випускати інтегровані відеокарти, які не поступаються NVIDIA / The Verge

На думку аналітиків, компанія Intel планує зосередитись на інтегрованій графіці і навіть позмагатися в цій галузі із рішеннями від NVIDIA.

Про це йдеться в блозі на aeassa.blogspot.ru.

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Аналітик Ашраф Ісса, який спеціалізується на продукції Intel, поділився цікавою інформацією про майбутні продукти найбільшого виробника чіпсетів. За його словами, компанія має намір зосередитися на інтегрованій графіці.

Як відомо, майбутні процесори Cannon Lake, випуск яких відкладений на 2019 рік, будуть оснащені інтегрованою графікою Intel десятого покоління. За даними аналітика, Intel вже розробляє майбутні генерації графічної підсистеми, виконаної на різних версіях 10-нм техпроцесу. Так, 11 покоління буде вдвічі перевищувати продуктивність 10. Аналогічний приріст варто очікувати і в 12 поколінні.


Процесор Intel з інтегрованою графікою Radeon Rx Vega M від AMD

Інсайдер також додав, що Intel при створенні 12 покоління інтегрованої графіки націлена обійти дискретні відеокарти NVIDIA по співвідношенню швидкодії і енергоспоживання в діапазоні TDP до 60 Вт, а при TDP понад 60 Вт і зовсім зрівнятися з рішеннями від NVIDIA.

Теги: Техно Ґаджети Intel
Джерело: 24 Канал
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