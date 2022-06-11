Інтенсивні бойові дії на Херсонщині: окупанти перекидають туди підрозділи з Криму
Джерело:ОК "Південь"
Наші героїчні ЗСУ роблять усе можливе для того, щоб якомога швидше звільнити Херсонщину від росіян. Їм вдається просуватися до Херсона, а ворог намагається втримати позиції та отримати додаткову підтримку.
На Півдні російські окупанти сподіваються втримати позиції та відбити зупинити просування героїчних ЗСУ. Перші спроби втілити цей план у життя провалилися, тому ворог хоче підтягнути свої резерви.
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Ситуація на Півдні
Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", на лінії зіткнення наших героїв з ворогом ситуація залишається напруженою. Окупанти не планують легко відступати та хочуть втримати території під своїм контролем.
Ворог укріплює рубежі оборони, підтягує резерви, намагається захистити налагоджене ним постачання води з Херсонщини в Крим. Навколо Північнокримського каналу споруджено захисні залізобетонні конструкції, на під’їзних шляхах та біля мостів збільшено кількість блокпостів,
– йдеться у повідомленні.
Також наші захисники та захисниці зафіксували активність окупантів у забезпеченні логістики підрозділів з Криму та у зворотному напрямку. У цьому напрямку окупанти залучили військово-транспортну авіацію.
Окрім того, ворог здійснює артилерійсько-мінометні обстріли як позицій ЗСУ, так і мирних населених пунктів у тилу наших героїв. На жаль, внаслідок обстрілу Галицинівської громади на Миколаївщині загинула одна людина.
Під вогнем ворожих "Ураганів" опинилися й Широківська, Інгульська та Березнегуватська громади. Снаряди влучали переважно у поля поза межами населених пунктів. Один реактивний снаряд влучив у передмістя Миколаєва. Інформація про потерпілих та пошкодження уточнюється.
На адміністративній межі Херсонської області тривають гарячі бої. Багато мирних мешканців отримали поранення, ушкоджень зазнали багато будинків та будівель. В області дуже важка ситуація з ліками, дитячим харчуванням та продуктами. Гуманітарні вантажі з України окупанти блокують, а самі жодного забезпечення не здійснюють.
У Чорному морі ситуація без змін – росіяни блокують судноплавство, є загроза ракетних обстрілів мирних міст. За 20 метрів від берегів Одещини здетонувала ворожа міна, ймовірно, від зіткнення з іншим предметом.
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