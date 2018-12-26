"Інтер" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Наполі", яке догравало удев'ятьох: відео

Центральний матч 18-го туру італійської Серії А між "Інтером" та "Наполі" завершився перемогою команди Лучано Спаллеті, яка в більшості змогла дотиснути гостей з Неаполя.

Інтер – Наполі 1:0

Гол: Мартінес, 90+2

Вилучення: Кулібалі, 80, Максімовіч, 90+4

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У першому таймі "Інтер" зумів забити, але гол Івана Перішіча був скасований через офсайд.

Під кінець зустрічі захисник "Наполі" Каліду Кулібалі протягом однієї хвилини побачив перед собою дві жовті картки і залишив гостей у меншості. "Інтер" таким подарунком зумів скористатися. На 92-й хвилині Лаутаро Мартінес забив єдиний гол у матчі. Через кілька хвилин "Наполі" залишився взагалі удев'ятьох – поле покинув Лоренцо Інсіньє.

Таким чином, "Інтер" набрав 36 очок та продовжив перебування на третьому місці. "Наполі" втратив можливість скоротити відстань до "Ювентуса", залишившись на другому місці з 41 заліковим балом.

Відеоогляд матчу Інтер – Наполі

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