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      "Інтер" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Наполі", яке догравало удев'ятьох: відео

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      Інтер – Наполі відео голу та огляд матчу
      Інтер – Наполі відео голу та огляд матчу

      Центральний матч 18-го туру італійської Серії А між "Інтером" та "Наполі" завершився перемогою команди Лучано Спаллеті, яка в більшості змогла дотиснути гостей з Неаполя.

      Інтер – Наполі 1:0
      Гол: Мартінес, 90+2
      Вилучення: Кулібалі, 80, Максімовіч, 90+4

      Читайте також: Гол Роналду врятував "Ювентус" від поразки у Серії А: відеоогляд матчу

      У першому таймі "Інтер" зумів забити, але гол Івана Перішіча був скасований через офсайд.

      Під кінець зустрічі захисник "Наполі" Каліду Кулібалі протягом однієї хвилини побачив перед собою дві жовті картки і залишив гостей у меншості. "Інтер" таким подарунком зумів скористатися. На 92-й хвилині Лаутаро Мартінес забив єдиний гол у матчі. Через кілька хвилин "Наполі" залишився взагалі удев'ятьох – поле покинув Лоренцо Інсіньє.

      Таким чином, "Інтер" набрав 36 очок та продовжив перебування на третьому місці. "Наполі" втратив можливість скоротити відстань до "Ювентуса", залишившись на другому місці з 41 заліковим балом.

      Відеоогляд матчу Інтер – Наполі

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Інтер Наполі
      Джерело: 24 Канал
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