Інтерпол припинив розшук скандального екссудді Чауса

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку одіозного українського екссуддю-втікача Миколу Чауса. Його підозрюють в отриманні 150 тисяч доларів хабаря.
Національне антикорупційне бюро переконує, що процедура екстрадиції триває, тож рішення Інтерполу не вплине на слідство. Про припинення розшуку свідчать документи, які опинились у журналістів.
До теми Залишилося 10 годин, – екссуддя Чаус записав нове відеозвернення
Чому Чауса зняли з розшуку
У квітні 2021 року Комісія з контролю файлів Інтерполу видалила так звану "червону картку" щодо Чауса. Таким чином його зняли з міжнародного розшуку.
Все через перевірку скарги Чауса. Встановили, що нібито розміщення інформації про українського екссуддю в інформаційній системі Інтерполу не відповідало їхнім правилам. В Інтерполі 7 травня підтвердили видалення даних про Чауса.
Комісія Інтерполу, розглядаючи скаргу Чауса, зауважила, що підставою для оголошення екссудді у міжнародний розшук було неналежне судове рішення. Нібито НАБУ надало не ухвалу про арешт Чауса, а про його примусовий привід, термін дії якої обмежений – 6 місяців.
До речі, екссуддю оголосили в міжнародний розшук у листопаді 2016 року, коли він втік з України.Зверніть увагу! Скаргу Чаус подав ще у 2020 році. Він стверджував про політичний характер кримінального провадження щодо нього. Комісія визнала доводи екссудді не надто переконливими.
Як це вплине на слідство
У НАБУ запевнили, що рішення Інтерполу не вплине на офіційне слідство.
Процедура екстрадиції у Республіці Молдова триває та жодним чином не залежить від факту перебування підозрюваного у міжнародному розшуку, – наголосили у бюро.
Нещодавній інцидент із "викраденням" Чауса: що відомо
- Чауса нібито викрали у Молдові у квітні 2021 року.
- Вже 17 травня екссуддя записав відеозвернення та заявив, що з ним все добре.
- Однак не розповів, де перебуває й пообіцяв викрити своїх кривдників. У тому ж зверненні Чаус запевнив, що його викрали ще у 2016 році, а не нещодавно.
- 19 травня, Чаус опублікував нове відео, де сказав, що збирається повернутися в Україну. Він навіть пригрозив компроматом на своїх викрадачів.