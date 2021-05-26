Інтерпол припинив розшук скандального екссудді Чауса

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку одіозного українського екссуддю-втікача Миколу Чауса. Його підозрюють в отриманні 150 тисяч доларів хабаря.

Національне антикорупційне бюро переконує, що процедура екстрадиції триває, тож рішення Інтерполу не вплине на слідство. Про припинення розшуку свідчать документи, які опинились у журналістів.

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Чому Чауса зняли з розшуку

У квітні 2021 року Комісія з контролю файлів Інтерполу видалила так звану "червону картку" щодо Чауса. Таким чином його зняли з міжнародного розшуку.

Все через перевірку скарги Чауса. Встановили, що нібито розміщення інформації про українського екссуддю в інформаційній системі Інтерполу не відповідало їхнім правилам. В Інтерполі 7 травня підтвердили видалення даних про Чауса.

Комісія Інтерполу, розглядаючи скаргу Чауса, зауважила, що підставою для оголошення екссудді у міжнародний розшук було неналежне судове рішення. Нібито НАБУ надало не ухвалу про арешт Чауса, а про його примусовий привід, термін дії якої обмежений – 6 місяців.

До речі, екссуддю оголосили в міжнародний розшук у листопаді 2016 року, коли він втік з України.

Як це вплине на слідство

Скаргу Чаус подав ще у 2020 році. Він стверджував про політичний характер кримінального провадження щодо нього. Комісія визнала доводи екссудді не надто переконливими.

У НАБУ запевнили, що рішення Інтерполу не вплине на офіційне слідство.

Процедура екстрадиції у Республіці Молдова триває та жодним чином не залежить від факту перебування підозрюваного у міжнародному розшуку, – наголосили у бюро.

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