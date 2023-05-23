Пропагандисти Кремля хотіли підставити Буданова, але самі осоромилися на весь інтернет

Росіяни спробували зруйнувати репутацію головному розвіднику України. Але замість цього вони випадково зробили непоганий піар Буданову та Комарову, який брав у нього інтерв'ю.

Дмитро Комаров влаштував рознос російським пропагандистам. Їхнє аматорське відео український мандрівник та ведучий виклав у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

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Що зробили росіяни з фразами Буданова

Посіпаки Володимира Путіна взяли інтерв'ю Кирила Буданова, яке той дав Комарову, нарізали його та повторно змонтували. Росіяни спробували вирвати з контексту слова очільника ГУР МО та підставити їх під інші питання співрозмовника задля створення нового сенсу.

За задумом окупантів мало б виходити, ніби голова української розвідки погрожує жителям Криму фізичним знищенням. Задля цього вони навіть додали російські субтитри. Однак фейковий ролик виявився настільки невміло зробленим, що люди в інтернеті почали з цього глузувати.

Комаров на своїй сторінці опублікував відео, де йде порівняння оригіналу з кремлівською провокацією. Також він вказав на чималу кількість технічних помилок тих, хто робив цей фейк.

Про що йшлося в інтерв'ю насправді

Буданов та Комаров обговорювали Крим після майбутньої деокупації. Голова ГУР під час інтерв'ю заявив, що жителів півострова з проросійськими поглядами доведеться перевиховувати. Тому що Росія своєю багаторічною пропагандою змінила їм психіку та світогляд.

Слова розвідника про знищення стосувалися іншої теми – військових злочинців. Про це нагадав і сам ведучий. Він продемонстрував оригінальні кадри без монтажу та легко спростував ворожий вкид. Також журналіст наголосив на важливості фонової музики у відеороликах. Адже музичний супровід не дає можливості робити непомітно фейкові склеювання.

Як ворожі пропагандисти допомогли Комарову та Буданову

Мандрівник заявив, що російські пропагандисти зробили йому рекламу, не розуміючи того. Як пояснив Комаров, завдяки фейку тисячі росіян вирішили подивитися запис повної розмови з очільником ГУР.

Таким чином, пропаганда Кремля зробила для себе ситуацію гіршою. А довгий відеоролик українського журналіста отримав багато додаткових переглядів.

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