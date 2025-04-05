Буданов зробив жорстку заяву щодо громадян України, які не хочуть її захищати

Буданов вважає, що громадянином України не може називатися людина, яка не хоче її захищати. При цьому він зазначив, що захищати не означає з автоматом у руках.

Для того, щоб прокинутися, в українців було 11 років, каже він. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кирила Буданова Анні Максимчук.

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Що Буданов думає про тих, хто не хоче боронити Україну

Кирило Буданов вважає, що на "прокидання" українського суспільства було 11 років.

На питання як мотивувати суспільство він задав контрзапитання.

А як може бути громадянин України, який не хоче захищати Україну?

– каже Буданов.

Він вважає, що така людина не може вважати себе громадянином і суспільство повинно сприймати його саме так.

Голова розвідки додав, що докластися до перемоги можна не лише з автоматом у руках, а й у тилу.

Але, якщо хтось сприймає це як "нехай хтось інший робить", то він не громадянин.