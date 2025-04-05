Буданов зробив жорстку заяву щодо громадян України, які не хочуть її захищати
- Буданов сказав, що людина, яка не хоче захищати Україну, не може вважатися громадянином, при цьому захист не обов'язково означає мати автомат у руках.
- Він підкреслив, що участь у перемозі можлива як на передовій, так і в тилу, і ті, хто перекладають відповідальність на інших, не є громадянами.
Буданов вважає, що громадянином України не може називатися людина, яка не хоче її захищати. При цьому він зазначив, що захищати не означає з автоматом у руках.
Для того, щоб прокинутися, в українців було 11 років, каже він. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кирила Буданова Анні Максимчук.
Дивіться також Дружині Буданова було погано, через що її таємно вивозили до США, – ЗМІ
Що Буданов думає про тих, хто не хоче боронити Україну
Кирило Буданов вважає, що на "прокидання" українського суспільства було 11 років.
На питання як мотивувати суспільство він задав контрзапитання.
А як може бути громадянин України, який не хоче захищати Україну?
– каже Буданов.
Він вважає, що така людина не може вважати себе громадянином і суспільство повинно сприймати його саме так.
Голова розвідки додав, що докластися до перемоги можна не лише з автоматом у руках, а й у тилу.
Але, якщо хтось сприймає це як "нехай хтось інший робить", то він не громадянин.