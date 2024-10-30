Хоче відвідати Москву на 9 травня: що наговорив Фіцо в інтерв'ю для пропагандистки Скабєєвої

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав інтерв'ю для російської пропагандистки Ольгі Скабєєвої. Зокрема, у ньому він розповів, що "був би дуже радий" відвідати Москву на 9 травня.

У ньому він також роздумував про підриви газопроводів "Північний потік 1,2". Також у розмові Фіцо не оминув теми підтримки України, передає 24 Канал.

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Фіцо хоче відвівати Москву на 9 травня

Фіцо в інтерв’ю заявив, що "був би дуже радий" приїхати до Москви на 9 травня. Він стверджує, що це його "особистий обов'язок" віддячити "воїнам Червоної армії".

Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя завершення Другої світової війни і насамперед перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок,

– заявив словацький прем’єр.

Він також зазначив, що радянський маршал Іван Конєв "заслужив пам'ятник у Словаччині".

Про що Фіцо говорив із Скабєєвою

В ході інтерв'ю Фіцо назвав "дурницею" версію про те, що за підривом "Північного потоку" стоять українські офіцери.

Також він поділився своїми думками щодо "втоми" Заходу від війни в Україні. Зокрема, він нагадав, що "у квітні 2022 року на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

І сьогодні ми всі дивимося на цю війну, і я відчуваю, вибачте за відвертість, – ми відводимо погляд і кажемо: "Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною",

– каже словацький прем’єр.

Варто зауважити, що Фіцо часто у своїх промовах часто повторю російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна, що нинішній український уряд керує нацистською державою. Також словацький прем'єр заявив, що без вагань готовий розмовляти з Путіним.

"Я неодноразово зустрічався з паном президентом Путіним. Я навіть із ним зустрічався, коли він був прем'єр-міністром, ще до того, як він став президентом. У разі потреби я без вагань готовий говорити з президентом Путіним, це я цілком серйозно заявляю", – наголосив він в інтерв'ю.

Водночас спікер Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що наразі відсутні конкретні плани щодо контактів Путіна та Фіцо

"Путін готовий до контактів із лідерами інших країн, неодноразово підтверджував свою відкритість цьому", – заявив Пєсков.