Кого торкнеться податкова амністія та як працює РНБО: інтерв'ю міністра фінансів Марченка

Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію, аби українці змогли задекларувати свої активи. Також це допоможе легалізувати капітал за досить незначну ціну.

Про це повідомив в інтерв'ю програмі "Перші особи" міністр фінансів Сергій Марченко. Також він розповів про рішення Ради національної безпеки і оборони України, санкції проти контрабандистів та особливості податкової реформи.

Попередній випуск Що буде з каналами олігархів і концертом Басти: інтерв'ю з міністром культури Ткаченком

Про податкову амністію

Податкова амністія, тепер вже зрозуміло, з 1 вересня запрацює. За нами спостерігають різні люди: і звичайні громадяни, в яких щось сховано в сейфі чи під матрацами, і посадовці, в яких щось в офшорах, а щось закопано в банках на городах, і бізнесмени, які намагались "зекономити" на податках. Можете пояснити, кого з усіх перелічених стосуватиметься законопроєкт і кому до чого готуватись?

Дійсно, наразі ухвалили закон про податкову амністію, який дозволяє всім переліченим особам, крім державних службовців, мати можливість задекларувати свої статки, які набули з порушенням податкового законодавства, тобто за якими є несплачені податки.

Мовиться як і про, умовно кажучи, бізнесменів, які ховають кошти на офшорах, так і про пересічних громадян, які хочуть мати можливість легалізувати гроші, які чомусь не оподаткували раніше.

Наприклад, люди, які отримували зарплату в конвертах, так?

Наприклад, деякі отримували зарплату в конвертах. Це дозволяє зараз їм, скажімо так, легалізувати (капітал – 24 канал) за досить незначну ціну, де мовиться про 5%, якщо це гроші походження з України. Якщо це гроші походження з-за кордону – 9%. Якщо це вкладення буде в облігаціях внутрішньодержавної позики – 2,5% податків.



Марченко: "Дружини посадовців не можуть легалізувати капітал" / Фото 24 каналу

Тобто це досить такі прийнятні умови для того, щоб показати, легалізувати свої доходи. Це не стосується доходів, отриманих від якихось кримінальних справ, пов'язаних з відмиванням грошей, торгівлею людьми, наркотиками тощо. Це не стосується таких...

Корупційних схем?

Корупційних схем це також не стосується, тому і посадовці і ті, хто залучений у корупційних схемах, нестимуть відповідальність. Це стосується тільки в частині несплати податків.

Ви кажете, що це не стосуватиметься посадовців. А як розв'язали питання з тим, чи дозволено, чи ні легалізувати "сірі" доходи членам їхніх родин? Це фактично теж сімейний капітал.

Коли ви декларуєте, як чиновник статки сім'ї – ви декларуєте статки родини, зокрема. Не залежить від того, чи це ваші особисті (статки – 24 канал), чи родини – ви вже задекларували. Тобто якщо ви чиновник, то ви вже задекларували свої статки та інших варіантів легалізації бути не може.

Тобто фактично дружини посадовців не зможуть зараз легалізувати капітал?

Не зможуть. Це була одна з основних вимог МВФ (Міжнародного валютного фонду – 24 канал), наскільки я розумію, то остання редакція також передбачає саме таку позицію.

Ця кампанія, наскільки я розумію, триватиме 1 рік. Данило Гетманцев – глава фінансового комітету – порахував: на руках у людей таких статків, які б вони могли легалізувати – зараз приблизно на 50 мільярдів доларів. Він вважає, що це може принести в бюджет приблизно 1 мільярд. На які гроші розраховуєте ви, як міністр фінансів, для бюджету, звісно?

Дійсно, є такі розрахунки. Ми можемо тільки сказати, що приблизно про такі суми мовиться. Щодо грошей, які ми побачимо у бюджеті від легалізації, ви знаєте, я досить прагматичний міністр фінансів, все, що з'явиться у бюджеті – буде у бюджеті. До того моменту, поки воно не з'явилося, я не прогнозую і не очікую нічого. Тобто все, що буде отримано, я буду дуже щасливий від цього.

Що буде з тими, хто не скористається податковою амністією та продовжить приховувати не надто чисті доходи?

Там немає покарань, це можливість, це добровільний спосіб.

Але передбачені покарання для тих, хто загалом приховує доходи і не сплачує податки, це кримінальна відповідальність, як я розумію.

Якщо до цього часу не виявили вас, як порушника... Просто ви не зможете скористатися цими грошима, якщо, умовно кажучи, в якийсь період ви хочете придбати будинок або нерухомість, бізнес чи офіс, а у вас грошей легальних немає на цей час. До вас можуть бути запитання чому і в який спосіб ви набули ці гроші. Не зараз, але після проведення податкової амністії такі запитання можуть поставити.

До теми Це не стосується корупційних схем, – Марченко про податкову амністію

Чи не буде так, що влада дала країні рік, щоб легалізувати капітали, рік цей мине і за тих, хто не скористався податковою амністією, візьмуться з такою подвійною завзятістю і силою?

Я скажу позицію в цьому випадку мою, як міністра фінансів, вона може відрізнятися від позиції влади загалом. Я, як міністр фінансів, вважаю, що податкова амністія має супроводжуватись запровадженням непрямих методів оцінки домогосподарств, доходів і видатків домогосподарств.

Верховна Рада схвалила законопроєкт №5153 , згідно з ним для українців передбачили податкову амністію.

Після податкової амністії, умовно кажучи, якщо буде придбане якесь майно, джерел походження яких не встановлено або до яких можуть бути запитання – податкові служби, органи мають ставити запитання.

Повне інтерв'ю з Сергієм Марченком: дивіться відео

Тобто це дозволятиме провести один раз амністію і далі буде, умовно кажучи, покарання для тих, хто приховав свої статки, або знову ж таки, їх приховує. Тобто буде точка і після цієї точки мають діяти непрямі методи.

До речі, на цьому наполягає МВФ. Він вважає, що податкова амністія має бути ефективною тільки тоді і в такому разі, коли після цього запроваджують непрямі методи.