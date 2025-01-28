"Вивід військ з-під Києва", перемовини та Зеленський: Путін знову наговорив маячні

Путін дав інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну. У ньому традиційно наговорив маячні та поскаржився, що Росію ображають. Суперечливі заяви диктатора зібрав 24 Канал.

У своєму інтерв'ю Путін зосередився на улюблених тезах – "Зеленський нелегітимний", "я пропонував мир, а Київ відмовився", "Захід втручається та ображає Росію".

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