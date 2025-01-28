"Вивід військ з-під Києва", перемовини та Зеленський: Путін знову наговорив маячні
Путін дав інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну. У ньому традиційно наговорив маячні та поскаржився, що Росію ображають. Суперечливі заяви диктатора зібрав 24 Канал.
У своєму інтерв'ю Путін зосередився на улюблених тезах – "Зеленський нелегітимний", "я пропонував мир, а Київ відмовився", "Захід втручається та ображає Росію".
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Тези з інтерв'ю Путіна 28 січня
На думку господаря Кремля, якщо західні союзники перестануть надавати кошти Києву, "все закінчиться через місяць – півтора – два". Але якщо Захід хоче миру, то він знайде "юридичний спосіб закрити питання правового характеру", впевнений Путін. Так Путін відповів на можливість вести перемовини з президентом України. Утім, якщо Зеленський "хоче брати участь у перемовинах", диктатор пообіцяв "виділити таких людей". Далі господар Кремля "аналізував" українське законодавство. Мовляв, Зеленський не може скасувати свій указ, бо він тепер нелегітимний, термін його повноважень минув. З Києва нібито надійшли сигнали "Будемо воювати до останнього українця. Доки або ми вас, або ви нас". "Указ про заборону на перемовини" з'явився тільки за пів року, як повідомив Путін. А не тоді, коли росіяни були під Києвом. 4 квітня росіяни "завершили вивід військ з-під Києва", а 15 – 16 квітня повідомили Києву, що погоджуються підписати стамбульський документ і готові реалізувати його. За словами Путіна, єдине, що треба було допрацювати, – це зустріч з Зеленським. Путін буцімто погодився на це. Але в Києві нібито взяти тижневу паузу, щоб порадитися із союзниками. Російський диктатор вважає, що Шольц і Байден "умовили українців продовжувати війну". Наприкінці березня Київ надіслав до Москви свої пропозиції за підписом очільника переговорної групи Арахамії. Вони були покладені в основу проєкту мирного договору, який виробили у Стамбулі. Але до цього деякі європейські лідери в розмовах зі мною телефоном сказали про те, що неможливо Україні підписувати мирний договір із пістолетом біля скроні. Я говорю: "Добре, і що треба зробити?" "Потрібно відвести війська від Києва". Для нас у принципі було зрозуміло, що обман цілком можливий. Так упродовж десятиліть Росію обманювали, говорили одне, робили зовсім інше. Проте, виходячи з міркувань недопущення серйозного кровопролиття, війни якоїсь серйозної, ми все-таки на це погодилися, Частина окупаційних військ пішла через Білорусь, а частина – одразу на територію Росії. Мовляв, українська влада відмовилася віддати Кремлю окуповані росіянами території Донеччини та Луганщини, але погодилася на переговори. Мова про лютий 2022 року. Тоді як Путін нібито обіцяв, що "ідіть звідти, і на цьому все закінчиться, жодних бойових дій".
"Україна має майже нульовий суверенітет"
"Зеленський нелегітимний, він не може нічого підписувати"
Путін про указ про заборону на перемовини та "війну до останнього українця"
Господар Кремля нібито погодився зустрітися з Зеленським. Але знову втрутився поганий Захід
Путін заявив, що відвів війська з-під Києва на вимогу Європи
– цинічно сказав господар Кремля.
Перемовини нібито розпочалися одразу після початку "СВО"
На думку господаря Кремля, якщо західні союзники перестануть надавати кошти Києву, "все закінчиться через місяць – півтора – два".
Але якщо Захід хоче миру, то він знайде "юридичний спосіб закрити питання правового характеру", впевнений Путін.
Так Путін відповів на можливість вести перемовини з президентом України.
Утім, якщо Зеленський "хоче брати участь у перемовинах", диктатор пообіцяв "виділити таких людей".
Далі господар Кремля "аналізував" українське законодавство. Мовляв, Зеленський не може скасувати свій указ, бо він тепер нелегітимний, термін його повноважень минув.
З Києва нібито надійшли сигнали "Будемо воювати до останнього українця. Доки або ми вас, або ви нас".
"Указ про заборону на перемовини" з'явився тільки за пів року, як повідомив Путін. А не тоді, коли росіяни були під Києвом.
4 квітня росіяни "завершили вивід військ з-під Києва", а 15 – 16 квітня повідомили Києву, що погоджуються підписати стамбульський документ і готові реалізувати його.
За словами Путіна, єдине, що треба було допрацювати, – це зустріч з Зеленським. Путін буцімто погодився на це. Але в Києві нібито взяти тижневу паузу, щоб порадитися із союзниками.
Російський диктатор вважає, що Шольц і Байден "умовили українців продовжувати війну".
Наприкінці березня Київ надіслав до Москви свої пропозиції за підписом очільника переговорної групи Арахамії. Вони були покладені в основу проєкту мирного договору, який виробили у Стамбулі.
Але до цього деякі європейські лідери в розмовах зі мною телефоном сказали про те, що неможливо Україні підписувати мирний договір із пістолетом біля скроні. Я говорю: "Добре, і що треба зробити?" "Потрібно відвести війська від Києва". Для нас у принципі було зрозуміло, що обман цілком можливий. Так упродовж десятиліть Росію обманювали, говорили одне, робили зовсім інше. Проте, виходячи з міркувань недопущення серйозного кровопролиття, війни якоїсь серйозної, ми все-таки на це погодилися,
Частина окупаційних військ пішла через Білорусь, а частина – одразу на територію Росії.
Мовляв, українська влада відмовилася віддати Кремлю окуповані росіянами території Донеччини та Луганщини, але погодилася на переговори. Мова про лютий 2022 року. Тоді як Путін нібито обіцяв, що "ідіть звідти, і на цьому все закінчиться, жодних бойових дій".