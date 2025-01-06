Дмітрій Медведєв заявив, що Володимир Зеленський на інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману порушив правила політкоректності, сказавши, що він, буцімто, зневажає російський народ. Однак тут заступник голови Радбезу Росії насправді ж згадав "власну сутність".

Росіяни завжди зневажали усіх, кого тільки можна було, особливо "чужинців". Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що це в країні-агресорці абсолютна норма.

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Що означають слова Медведєва

За словами ведучого, реакція Медведєва на інтерв'ю Зеленського є зрозумілою, адже якраз таки в Росії завжди було нормою когось зневажати. Росіяни в СРСР, наприклад, ніколи не пропускали можливості пожартувати про "чукчів", грузинів та естонців.

Саме тому, коли Медведєв говорить, що не можна когось зневажати, він просто бовкнув про своє. Адже саме він зневажливо відноситься до всіх, особливо до українців,

– зауважив він.

Асланян зазначив, що громадянська війна на території країни-агресорки продовжується й досі, просто не так помітно. Вищезгадані анекдоти з Радянського Союзу, зневага до інших народів та певного роду ксенофобія побутують в Росії й до нині – чи то на рівні народу, чи російських політиків.

Росія завжди зневажає "чужинців". Звідки пішла фраза "вулиця на вулицю"? Якщо в Росії ти "не з нашої вулиці, тобі треба дати по голові",

– сказав ведучий.

Нагадаймо, що 17 грудня у Москві підірвали генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова. Медведєв ж заявив, що причетних до цієї, за його словами, трагедії потрібно знайти та знищити. Він наголосив, що замовниками, нібито, є військово-політичне керівництво України.