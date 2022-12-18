Інтерв'ю Залужного для Заходу: на що розраховують українські посадовці

Україна впевнена в своїй перемозі над Росією і буде звільняти всі тимчасово окуповані території тими засобами, якими вважатиме за потрібне. Проте знищення ворога залежить від постачань зброї Західними партнерами, а інтерв’ю Залужного, ймовірно, може їх прискорити.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, на важке та далекобійне озброєння країн НАТО може стояти політичний блок через побоювання, що Україна буде завдавати удари по конституційно-визнаній території Росії.

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Яку зброю очікувати від партнерів

Денис Попович розповів, що після вибухів на російських аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво", які в російських та американських ЗМІ було розтиражоване, як атака України, у Західних країн є побоювання, що Україна буде частіше обстрілювати територію Росії.

Водночас оглядач зазначив, що США нібито висловились не проти того, щоб Україна здійснювала атаки вглиб території Росії, проте сама Україна офіційно не визнавала своєї причетності до вибухів на російських авіабазах.

Танки, які Україна сподівається отримати від Німеччини, поки що знаходяться під питаннями, оскільки Німеччина визначила певні умови, за яких вони будуть готові здійснити такі постачання. Йдеться про те, що таке важке озброєння Німеччина не буде надавати першою і без участі інших сторін.

При цьому військовий оглядач висловив сумнів щодо сенсу такого роду блокування, оскільки Німеччина вже відправила до України самохідні артилерійські установки (САУ), які також є великою важкою технікою.

Насправді не бачу різниці якщо будуть надсилати танки з Німеччини, але вони вже надсилають "самоходки", то яка різниця? Чи то "самоходки", чи то танки – це в принципі така ж велика важка техніка,

– зазначив Попович.

Військовий оглядач зазначив, що напевно існують політичні обмеження щодо постачання далекобійної зброї, які корелюються із заявами про можливе постачання крилатих ракет із Великої Британії та обладнання JDAM для авіаційних бомб.

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Також Попович відзначає наявність розмов про передачу ЗРК Patriot, але про конкретику поки що не йдеться.

Загалом на думку оглядача, така ситуація виглядає контроверсійною, коли з одного боку є багато розмов та заяв про передачу потрібної зброї для України, а з іншого – деякі питання "підвішені в повітрі" вже декілька місяців.

Чи допоможе інтерв'ю Залужного

На фоні інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залежного, де він висловив впевненість про черговий наступ росіян на Київ, Денис Попович зазначив, що головнокомандувач не казав про терміни імовірного наступу, а отже це не означає, що він гарантовано буде в лютому 2023 року, як передбачають деякі експерти.

Водночас Попович сказав, що останні інтерв'ю Резнікова, Зеленського, Залужного та Сирського набули великого розголосу за кордоном і на це й був зроблений розрахунок для того, щоб цей розголос прискорив ухвалення політичних рішень для надання Україні зброї та боєприпасів.

Пентагон нещодавно оголосив про новий пакет допомоги, там, до речі, були комплекси ППО. Можливо цей розголос надасть певного ефекту, певного результату,

– сказав Попович.

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