Попередні виступи Залужного закінчилися успіхами ЗСУ, – американський політолог
У своєму нещодавньому інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підняв лише "вершину айсберга". Є певний оптимізм щодо подальшої військової допомоги від Заходу для України.
Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. У своєму інтерв'ю Залужний сказав, що для успішного виходу на кордон станом на 23 лютого ЗСУ потребують ще 300 танків, 600 – 700 БМП та 500 гаубиць.
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За словами Юнуса, Залужний озвучив лише "вершину айсберга", про яку усі говорять. Там не було нічого про літаки F-16 чи іншу зброю. Однак певні цікаві процеси відбуваються непублічно.
США чітко налаштовані підтримувати Україну
Юнус поділився цікавою інформацією, що зараз на території України є "щось", що охороняють Сполучені Штати. Що це таке – він не уточнив.
Сьогодні також багато розмов про ППО. Я не знаю, чи ви знаєте, але сьогодні на території України є те, що охороняє Білий дім. А Білий дім охороняє не Patriot. Я не знаю, де і що, і в якій кількості. Про це знає ваше військово-політичне керівництво, а на Заході – ті, хто це постачав,
– зазначив Юнус.
На його думку, усі проблеми з озброєнням будуть вирішувати в міру надходження. Він нагадав, що це вже третій виступ Залужного за 10 місяців. Два попередніх завершилися серйозними успіхами на фронті.
США зараз чітко переконані – Україну потрібно підтримувати. Вже після виборів і республіканці, і демократи демонструють, що вони єдині у підтримці України. Це – жорстка позиція, яка обов'язково принесе результат.
Попередні виступи Залужного закінчилися успіхами на фронті – Юнус: дивіться відео
"Іде політична риторика про країну-спонсора тероризму, майбутній трибунал над Путіним, репарації та постачання необхідної зброї включно з Patriot, F-15, F-16. 100 мільйонів, які виділили на освоєння літаків, українські льотчики вже використали з користю. Зараз має бути ціль і завдання, як це було на Херсонщині та Харківщині. Давайте менше спекулювати на цю тему і більше довіряти військово-політичному керівництву України", – наголосив Юнус.
Політолог підкреслив, що найважчий етап війни в Україні вже минув. Однак далі на всіх очікують ще складні етапи. Тому дуже важливо об'єднатися, зупинити внутрішньополітичні розборки і бити ворога.
Захід продовжує допомагати Україні
- Нещодавно Німеччина передала додатковий пакет військової допомоги для України. Туди увійдуть ракети для IRIS-T, артилерійські боєприпаси, медичне обладнання тощо. Деталі щодо термінів наразі не розкривають.
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, скільки зброї потрібно Україні, що вийти на кордони станом на 23 лютого. Це – 300 танків, 600 – 700 БМП та 500 гаубиць.
- Залужний підкреслив, що наразі Україна отримує менше зброї, ніж потребує.