"Ми пам'ятаємо Мінські угоди, окупація – це не мир": інтерв’ю із заступником глави МЗС Чехії

Чехія – одна з країн, яка підтримує формулу миру президента України Володимира Зеленського. Чеські представники чітко і послідовно виступають за відновлення територіальної цілісності та військове зміцнення нашої держави.

У перший день на полях Саміту миру кореспондентка 24 Каналу розпитала заступника міністра закордонних справ Чехії Яна Маріана про результати історичної зустрічі та можливості переговорів з Росією.

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Як Чехія оцінює перші результати Саміту миру

Інтерв'ю з заступником глави МЗС Чехії Яном Маріаном: дивіться відео

На вашу думку, яким є головний результат першого Саміту миру?

Сьогодні (інтерв'ю записувалося у перший день саміту) у нас був перший раунд переговорів, тож моя країна візьме слово завтра.

Наразі я можу сказати, що ми вважаємо, що участь близько ста країн є великим успіхом, тому що це чітка підтримка України та формули миру. Це підтримали не тільки сильні союзники України, такі як Чехія та інші, але також країни з Південної Америки та інших регіонів. Так що це успіх.

Ми мали перший обмін думками між тими, хто сьогодні виступав. Я думаю, що всі чітко усвідомлюють необхідність поваги до Статуту ООН. Деякі держави, звичайно, більш відкриті до підтримки України, а також до необхідності дійсно назвати Росію агресором. Можливо, деякі держави вважають, що існує потреба в діалозі між усіма сторонами, але всі згодні з тим, що цей процес має тривати.

Ми повинні прислухатися до тих, хто, можливо, не дуже розуміє його необхідність, і ми також повинні пояснити, чому це важливо. І всі сьогодні погодилися, що вплив на торгівлю, глобальну безпеку, продовольчу безпеку та інші питання є глибоким, і багато хто стверджує, що Росія є агресором.

Яка позиція Чехії під час цього Саміту миру?

Побачимо, наскільки сильним буде комюніке. Звичайно, для нас, для Чехії, червоною лінією є статут ООН і повага до територіальної цілісності. Але я думаю, що це лише початок процесу. Так само, до речі, було з міжнародною кримською платформою, яку Україна започаткувала кілька років тому, і вона була дуже хорошою, і вона продовжує діяти дотепер.

Нам потрібно створити умови для миру. Дехто хотів би бачити Росію за столом переговорів, можливо, через рік. Але я думаю, що ключова проблема в тому, що Росія не хоче миру. Ми бачимо, як Росія нервує з приводу цієї події сьогодні тут.

Я думаю, що наша роль полягає в тому, щоб допомогти створити хороші умови для миру. По-перше, Україна повинна прийняти рішення про це, а по-друге, ми повинні надати Україні усю необхідну військову підтримку, аби змінити ситуацію на полі бою. І це найкращий шлях до миру, але ми також маємо бути готові до походу на мирні переговори. Знову ж таки, це має вирішувати Україна.

Чи треба готуватися до участі Росії у наступному саміті

Чи вважаєте ви, що Україна буде готова до участі Росії під час другого Саміту миру?

Спочатку нам потрібно буде побачити ситуацію на місцях. Ми побачимо вплив наших санкцій та інших політик. Якщо Україна вирішить одного дня запросити Росію, ми підтримаємо це рішення. Я думаю, що зараз нам все ще потрібно зробити більше.

Ми пам'ятаємо про Мінські угоди, тож ми вже проходили через це раніше. Навіть якщо є певний темп, і багато хто говорив про це сьогодні, якщо є певне тимчасове рішення, це не є мир. Окупація – це не мир. І навіть якщо у вас є тимчасове рішення – Росія може повернутися.

Що думають у Чехії про неучасть Китаю у заході

Що ви думаєте про відсутність Китаю на Саміті миру?

Мені шкода. У нас є навіть Бразилія як спостерігач та інші з Південної Америки та Східної Азії. Я думаю, що це питання до Китаю. З одного боку, Китай хоче мати хороші відносини й торгівлю з Європою, із Заходом. З іншого боку, Китай, по суті, зараз відкрито підтримує російську агресію. Тож це дилема для Китаю.

Звичайно, було б чудово одного дня мати Китай на борту, але це важко сказати й важко зробити.

Як ви вважаєте, чи може ЄС вплинути на позицію Китаю?

Ми розмовляємо з Китаєм як країна-член ЄС та ЄС загалом. Ми говоримо також з іншими країнами, і ми пояснюємо, чому це важливо і чому ми хотіли б бачити всіх разом. Тому що це шлях до миру, а не інші пропозиції чи ідеї.