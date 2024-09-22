"Зараз я пропоную новий план "А": головні тези Зеленського в інтерв'ю The New Yorker

На тлі майбутньої розмови з президентом Джо Байденом Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню The New Yorker. Президент прокоментував план перемоги України, вплив Курської операції та зміну риторики щодо можливості переговорів з Росією.

Не оминув увагою Зеленський і позицію кандидата в президенти США Дональда Трампа та його праву руку – Джей Ді Венса. Що говорив український президент у новому інтерв'ю, передає 24 Канал.

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Що говорив Зеленський в інтерв'ю