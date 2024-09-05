Зеленський відповів, чи вдарить Путін більшими силами і від чого це залежить

Російські війська отримують все більше зброї і ракет від Ірану. Володимир Зеленський відповів, що він думає про можливість нового удару більшими силами з боку Росії.

Президент України розповів в інтерв'ю для NBC News, що у разі такого розвитку події, відповідальність буде на всіх, без виключення. Що сказав Зеленський, передає 24 Канал.

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Відповідальність "нейтральних" країн у війні

Володимир Зеленський наголосив, що США з партнерами могли зупинити допомогу Ірану Росії раніше, як це було з ударом ракетами по Ізраїлю. Водночас, на думку президента, можливість ескалації залежить і від самого Ірану, адже раніше він не був стороною війни проти України – аж поки не почав продавати "Шахеди" Росії.

Вони передавали сигнали Україні, що це виключно бізнес, що вони не мають нічого проти України. І що вони хочуть, щоби Україна в майбутньому була незалежно. Вони це говорили на різному рівні наших розвідок, але при цьому далі продавали ті чи інші дрони, говорячи про те, що ці домовленості були ще до початку повномасштабної війни,

– каже Зеленський.

Зараз же Росія веде з Іраном діалог щодо ракет – і це вже не домовленості до початку війни. У силах Ірану не продавати і не постачати ніякі додаткові можливості посилюватись Росії і вбивати українських дітей.

Володимир Зеленський впевнений, що відповідальність за смерть буде також на Ірані. Це працюватиме так само на будь-якій іншій державі, що називає себе "нейтральною" і має бізнес з Росією.

"Але в будь-якому випадку ми повинні знати що Путін нікуди не дінеться від своєї відповідальності. Він вбив багато людей, багато людей скалічив", – каже президент.

Український гарант наголосив, що відповідальність буде у будь-якому разі і не вийде "тихенько закінчити війну".