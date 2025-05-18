Як проходить інтронізація Папи – головне про подію, фото та відео
У Ватикані 18 травня розпочинається інтронізація нового Папи Римського Лева XIV. На площі Святого Петра зібралося багато людей, приїхали на захід і низка світових лідерів.
Як проходить інтронізація нового глави Римо-католицької церкви, хто присутній з іноземців на процесії та що відбувається у Ватикані – читайте у хронології 24 Каналу.
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Як проходить інтронізація Папи Римського
Інавгурація Папи Римського офіційно почалася. Володимир та Олена Зеленські також вже у Ватикані разом з українською делегацією. Президент України та перша леді беруть участь в урочистостях з нагоди інавгурації нового Папи Римського. Володимир та Олена Зеленські прибули у Ватикан / Відео "Новини.LIVE" Світові лідери прибувають на площу Святого Петра у Ватикані, де незабаром розпочнеться інтронізація новообраного Папи Римського Зібралися там також тисячі вірян. У Ватикані збираються світові лідери / Відео "Новини.LIVE" На інтронізацію понтифіка, за даними Ватикану, мають прибути делегації від 156 країн та міжнародних організацій, зокрема глави близько 30 держав. У Ватикані незабаром відбудеться інавгураційна меса нового Папи Римського Лева XIV. Понтифік уже з'явився перед вірянами на площі Святого Петра. Участь у врочистостях візьме і президент України Володимир Зеленський. У Ватикані вже з'явився Папа Римський: дивіться фото та відео
Президент України та перша леді також прибули на процесію
Папа Римський благословив малюків
У Ватикані збираються світові лідери
На площі Святого Петра віряни збираються на інтронізацію Папи
Інавгурація Папи Римського офіційно почалася.
Володимир та Олена Зеленські також вже у Ватикані разом з українською делегацією.
Президент України та перша леді беруть участь в урочистостях з нагоди інавгурації нового Папи Римського.
Володимир та Олена Зеленські прибули у Ватикан / Відео "Новини.LIVE"
Світові лідери прибувають на площу Святого Петра у Ватикані, де незабаром розпочнеться інтронізація новообраного Папи Римського
Зібралися там також тисячі вірян.
У Ватикані збираються світові лідери / Відео "Новини.LIVE"
На інтронізацію понтифіка, за даними Ватикану, мають прибути делегації від 156 країн та міжнародних організацій, зокрема глави близько 30 держав.
У Ватикані незабаром відбудеться інавгураційна меса нового Папи Римського Лева XIV.
Понтифік уже з'явився перед вірянами на площі Святого Петра. Участь у врочистостях візьме і президент України Володимир Зеленський.
У Ватикані вже з'явився Папа Римський: дивіться фото та відео