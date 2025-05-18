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24 Канал Новини світу Як проходить інтронізація Папи – головне про подію, фото та відео
18 травня, 10:29
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Як проходить інтронізація Папи – головне про подію, фото та відео

Владислав Кравцов

У Ватикані 18 травня розпочинається інтронізація нового Папи Римського Лева XIV. На площі Святого Петра зібралося багато людей, приїхали на захід і низка світових лідерів.

Як проходить інтронізація нового глави Римо-католицької церкви, хто присутній з іноземців на процесії та що відбувається у Ватикані – читайте у хронології 24 Каналу.

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Як проходить інтронізація Папи Римського

 

11:04, 18 травня

Інавгурація Папи Римського офіційно почалася.

10:53, 18 травня

Президент України та перша леді також прибули на процесію

Володимир та Олена Зеленські також вже у Ватикані разом з українською делегацією.

Президент України та перша леді беруть участь в урочистостях з нагоди інавгурації нового Папи Римського.

Володимир та Олена Зеленські прибули у Ватикан / Відео "Новини.LIVE"

10:52, 18 травня

Папа Римський благословив малюків

Для Папи Римського не є рідкістю благословляти людей, проходячи повз натовпи.

Кілька хвилин тому Лева бачили, як він піднімав немовля невдовзі після прибуття до Ватикану. Він також поклав руку на голову іншого.


Папа Римський благословив малюків, що приїхали з батьками у Ватикан / Фото AP

10:50, 18 травня

У Ватикані збираються світові лідери

Світові лідери прибувають на площу Святого Петра у Ватикані, де незабаром розпочнеться інтронізація новообраного Папи Римського

Зібралися там також тисячі вірян.

У Ватикані збираються світові лідери / Відео "Новини.LIVE"

На інтронізацію понтифіка, за даними Ватикану, мають прибути делегації від 156 країн та міжнародних організацій, зокрема глави близько 30 держав.

10:25, 18 травня

На площі Святого Петра віряни збираються на інтронізацію Папи

У Ватикані незабаром відбудеться інавгураційна меса нового Папи Римського Лева XIV.

Понтифік уже з'явився перед вірянами на площі Святого Петра. Участь у врочистостях візьме і президент України Володимир Зеленський.

У Ватикані вже з'явився Папа Римський: дивіться фото та відео