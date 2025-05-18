Як проходить інтронізація Папи – головне про подію, фото та відео

У Ватикані 18 травня розпочинається інтронізація нового Папи Римського Лева XIV. На площі Святого Петра зібралося багато людей, приїхали на захід і низка світових лідерів.

Як проходить інтронізація нового глави Римо-католицької церкви, хто присутній з іноземців на процесії та що відбувається у Ватикані – читайте у хронології 24 Каналу.

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Як проходить інтронізація Папи Римського