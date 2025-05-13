Зеленський планує відвідати інтронізацію нового Папи Римського у неділю, – Єрмак

У неділю, 18 травня, Папа Лев XIV буде офіційно інтронізований під час меси. Президент України планує взяти участь у цій події, якщо дозволить ситуація.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака для Reuters.

Дивіться також Яким буде Папа Лев XIV для України та світу: велика біографія Роберта Прево

Що відомо про плани президента України на 18 травня

Єрмак заявив, що Володимир Зеленський готовий взяти участь в урочистій інтронізаційній месі новообраного Папи Лева у Ватикані в неділю, якщо дозволить ситуація на фронті.

Керівник Офісу Президента нагадав, що до неділі у Зеленського заплановані дуже важливі зустрічі. Ймовірно, мовиться про переговори України та Росії в Стамбулі 15 травня, на які погодився президент.

Звісно, під час війни важко щось гарантувати, але я знаю, що Зеленський буде радий бути в Римі цього дня,

– зазначив Єрмак.

Він також згадав телефонну розмову понтифіка та президента України в понеділок. Під час неї Папа Римський пообіцяв "зробити все можливе" для досягнення справедливого і сталого миру.

Нагадаємо, що інтронізація – це урочиста церемонія введення на посаду, зокрема в контексті релігії – офіційний вступ на престол. Лев XIV офіційно розпочне виконувати повноваження Папи саме 18 травня.