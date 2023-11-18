Вибух міни біля берегів Одещини: що саме сталося з зерновозом Georgia S

Неподалік від берегів Одеської області балкер Georgia S подав сигнал лиха. Перед цим корабель вийшов з вантажем зерна з порту "Південний".

Деякі західні медіа писали, що балкер Georgia S міг підірватися на міні біля українських берегів. Однак нещодавно з'явилося продовження історії з зерновозом, що плив під прапором Ліберії.

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Що насправді сталося з кораблем

Як пише видання, насправді цей зерновоз не постраждав в інциденті з міною. У момент вибуху корабель Georgia S перебував на південному сході від острова Зміїний.

Міна розірвалася за 100 метрів від зерновоза. Капітан не оцінив ситуацію та дав сигнал лиха. Згодом після з'ясування всіх обставин судно продовжило везти пшеницю у бік Босфору. Наразі корабель стоїть у черзі на проходження цієї протоки.

У матеріалі припускається, що біля Зміїного вибухнула протипіхотна міна. Ці вибухові пристрої здатні плавати.

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