Акції Amazon вигідно купувати навіть під час кризи на фондових ринках: думка інвестора

Нестабільність на фондовому ринку змушує багатьох інвесторів задуматися, у акції яких компаній слід вкладати гроші.

Професійний інвестор Джим Крамер радить інвесторам купувати акції Amazon, адже вони продовжують бути вигідними навіть в умовах коронавірусу й лихоманки на біржах, пише CNBC.

Мені подобається Amazon саме зараз,

– зазначив Крамер в ефірі телепрограми "Squawk on the Street" на CNBC.

Акції Amazon знизилися в ціні на понад 2%, а з 11 лютого, під час досягнення річного максимуму вартості – 2185 доларів за акцію, – приблизно на 14%.

Читайте також: Акції Apple – у пріоритеті: на Волл-стріт радять купувати акції техкомпанії

За словами Крамера, цінні папери компанії Джефа Безоса насправді добре підходять для купівлі під час економічних змін, спричинених впливом коронавірусу.

Інвестор стверджує, через поширення вірусу поведінка споживачів змінюється. Зокрема, вводяться карантинні заходи і багато людей просто залишаються вдома, щоб знизити ризики захворіти. Тому обсяги онлайн-замовлень можуть збільшитися.

До теми: Скільки грошей втратили найбагатші люди світу через обвал на фондових ринках: статистика

Окрім того, Крамер вважає, що Amazon "виграє від зниження цін на нафту".

Попри те, що інвестор рекомендує купувати акції Amazon, він застерігає утриматися від вкладення грошей в цінні папери американського продуктового ритейлера Walmart.

Хто такий Джим Крамер? Це американський інвестор, шоумен та експерт із фондових ринків. У минулому обіймав посаду менеджера одного із хедж-фондів США. Він також відомий своєю діяльністю у ролі ведучого. Зокрема, має власну програму "Mad money" на CNBC, а також є засновником фінансового веб-порталу TheStreet.com. Окрім того, він пише книги на тему фондового ринку й фінансів.